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Apa Saja Perbedaan Marketplace, E-commerce dan Online Shop? Ini Penjelasannya

Muhammad Fadhil Mubarok , Jurnalis-Sabtu, 07 November 2026 |17:02 WIB
Apa Saja Perbedaan Marketplace, E-commerce dan Online Shop? Ini Penjelasannya
Apa Saja Perbedaan Marketplace, E-commerce dan Online Shop? Ini Penjelasannya (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Apa saja perbedaan marketplace, e-commerce dan online shop? Ini penjelasannya. Belanja online kini menjadi aktivitas yang lazim dilakukan masyarakat di era digital. 

Meski begitu, masih banyak yang bingung membedakan istilah e-commerce, marketplace, dan online shop. Ketiganya terdengar mirip, tetapi sebenarnya memiliki perbedaan yang cukup mendasar.

Lantas, apa saja perbedaan marketplace, e-commerce, dan online shop? Simak penjelasan berikut ini yang telah Okezone rangkum, Jakarta, Sabtu (7/11/2026).

Pengertian E-commerce

E-commerce atau electronic commerce adalah aktivitas jual beli produk maupun jasa melalui internet. Transaksinya berlangsung lewat berbagai platform elektronik, mulai dari situs web, aplikasi seluler, hingga media sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 mendefinisikan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), istilah dalam regulasi nasional untuk aktivitas jual beli daring, sebagai perdagangan yang transaksinya dilakukan lewat serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Lewat sistem ini, konsumen dapat membeli barang atau jasa dari berbagai penjuru dunia hanya dengan beberapa klik, tanpa batasan jarak.

Kemudahan tersebut juga dirasakan penjual. Mereka dapat menjangkau pasar global tanpa perlu membuka toko fisik di setiap lokasi, sekaligus mengelola stok lebih efektif karena permintaan konsumen dapat dipantau secara langsung dan pasokan disesuaikan dengan kebutuhan.

Pengertian Marketplace

Berbeda dengan e-commerce, marketplace adalah platform daring yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam satu tempat untuk bertransaksi. Di dalamnya, penjual dapat memasarkan produk atau jasa kepada calon pembeli dari berbagai lokasi, sementara pembeli bebas mencari barang atau jasa yang dibutuhkan dari beragam penjual yang tergabung di platform tersebut.

Umumnya, marketplace dilengkapi sejumlah fitur untuk memudahkan transaksi, seperti pencarian produk, penilaian dan ulasan pelanggan, serta metode pembayaran dan pengiriman yang aman dan terpercaya. Bagi penjual, marketplace juga menawarkan kemudahan karena mereka tidak perlu memiliki toko fisik atau infrastruktur besar, sehingga biaya operasional dapat ditekan.

Pengertian Online Shop

Online shop adalah platform atau usaha yang menjual produk maupun jasa secara daring melalui situs web atau aplikasi. Pelanggan dapat memilih barang, membayar secara online, lalu menerima pesanan di alamat yang ditentukan.

Keunggulan utamanya adalah kepraktisan, karena belanja bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja dengan pilihan produk beragam serta harga yang kerap lebih terjangkau. Meski begitu, risiko seperti barang tidak sesuai harapan atau rusak saat pengiriman tetap ada, sehingga calon pembeli perlu memeriksa reputasi dan keamanan toko sebelum bertransaksi.

 

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