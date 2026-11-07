5 Tips Aman Pakai E-Wallet Biar Nggak Kalap Belanja Online

JAKARTA - 5 tips aman pakai e-wallet biar nggak kalap belanja online menarik untuk diulas. Membayar belanjaan lewat e-wallet atau dompet elektronik/dompet digital hanya butuh beberapa ketukan di layar, tanpa perlu menyiapkan uang tunai.

E-wallet adalah layanan keuangan berbasis aplikasi di smartphone yang berfungsi untuk menyimpan uang secara elektronik dan melakukan transaksi pembayaran tanpa uang tunai.

Kemudahan ini membuat aktivitas belanja online jadi terasa lebih ringan. Padahal, saldo bisa menipis dengan cepat terutama saat ada flash sale atau diskon dadakan.

Lantas, bagaimana cara memakai e-wallet agar tetap aman dan tidak kalap saat belanja online? Berikut merupakan tips aman pakai e-wallet telah dirangkum Okezone, Sabtu (7/11/2026).

1. Isi Saldo E-Wallet Secukupnya

Hindari mengisi saldo dalam jumlah besar sekaligus. Saldo yang menumpuk membuat kamu lebih mudah tergoda untuk menghabiskannya, apalagi saat ada promo menarik.

Cobalah mengisi sesuai kebutuhan saja, misalnya Rp100.000 per minggu. Dengan saldo terbatas, kamu akan lebih selektif memilih barang yang benar-benar dibutuhkan dan keinginan belanja impulsif pun lebih mudah ditahan.



2. Buat Daftar Belanja Sebelum Checkout

Sebelum membuka aplikasi belanja, catatlah terlebih dahulu barang yang memang perlu untuk dibeli. Daftar ini berguna sebagai pegangan agar kamu tidak berkeliling tanpa tujuan di aplikasi.

Saat ada tawaran menarik di luar daftar, kamu bisa bertanya pada diri sendiri apakah barang itu benar-benar diperlukan atau hanya menjadi keinginanmu saja. Dengan begitu, keranjang belanja tidak dipenuhi oleh barang yang akhirnya akan menumpuk karena jarang dipakai.



3. Pakai Satu E-Wallet Khusus untuk Belanja

Kalau punya beberapa e-wallet, tentukan satu yang dipakai hanya untuk belanja online. Pembagian fungsi ini mempermudah kamu memantau ke mana uang mengalir. Misalnya, satu e-wallet untuk belanja, satu untuk transportasi, dan satu lagi untuk membayar tagihan. Dengan begitu, uang belanja tidak bercampur dengan kebutuhan rutin dan kamu bisa langsung tahu kalau pengeluaran belanja mulai membengkak.