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Danareksa Ganti Nama Jadi Kawasan Industri Indonesia, Ini Transformasi Bisnisnya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 10 November 2026 |17:01 WIB
Danareksa Ganti Nama Jadi Kawasan Industri Indonesia, Ini Transformasi Bisnisnya
PT Danareksa (Persero) akan berganti nama menjadi PT Kawasan Industri Indonesia (Persero). (Foto: Okezone.com/Danareksa)
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JAKARTA – PT Danareksa (Persero) akan berganti nama menjadi PT Kawasan Industri Indonesia (Persero). Perubahan nama tersebut telah disetujui pemegang saham melalui keputusan pada 9 November 2026.

Mengutip keterangan resmi perseroan, Selasa (10/11/2026), perubahan nama ini sekaligus menandai transformasi bisnis perseroan dari holding BUMN multisektor menjadi holding yang secara khusus berfokus pada pengelolaan dan pengembangan kawasan industri.

Langkah tersebut merupakan bagian dari penataan dan konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diarahkan oleh Danantara Indonesia. Melalui perubahan ini, pengelolaan kawasan industri diharapkan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi untuk meningkatkan daya saing industri nasional sekaligus menarik investasi ke Indonesia.

Dengan mandat bisnis baru tersebut, Kawasan Industri Indonesia akan memusatkan kegiatan usahanya pada pengembangan kawasan, peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan, serta penguatan ekosistem industri. Upaya ini juga ditujukan untuk mendukung program hilirisasi dan penciptaan lapangan kerja.

Saat ini, perseroan memiliki tujuh kawasan industri dengan total luas mencapai 7.706 hektare yang tersebar di lima provinsi di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi.

Ketujuh kawasan industri tersebut menjadi lokasi kegiatan usaha bagi lebih dari 1.200 perusahaan dari 25 negara. Selain itu, kawasan-kawasan tersebut turut mendukung penyerapan tenaga kerja yang mencapai lebih dari 300.000 orang.

"Ke depan, perseroan berkomitmen memperkuat sinergi antarkawasan, meningkatkan kemudahan berinvestasi, serta mengembangkan kawasan industri yang modern dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," tulis Corporate Secretary PT Kawasan Industri Indonesia (Persero) dalam keterangan resminya, Selasa (10/11/2026).

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