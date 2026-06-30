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Ini Jurus BUMN Geber Ekosistem Industri Kreatif di RI, Gerakkan Ekonomi Rp35 Miliar

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 30 Juni 2026 |11:03 WIB
Ini Jurus BUMN Geber Ekosistem Industri Kreatif di RI, Gerakkan Ekonomi Rp35 Miliar
olding BUMN Danareksa dan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA mendorong pertumbuhan ekosistem industri kreatif. (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA - Holding BUMN Danareksa dan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA mendorong pertumbuhan ekosistem industri kreatif Tanah Air dan optimalisasi Lokananta sebagai aset cagar budaya nasional. Hal ini melalui regenerasi musisi yang memiliki bakat mendalam mengenai industri.

"Transformasi Studio Lokananta bukan hanya tentang merawat warisan. Namun, bagaimana kita dapat meneruskan, bahkan membuka ruang baru untuk pertumbuhan, kreativitas, dan kolaborasi," kata Corporate Secretary & CSR  Danareksa Agus Widjaja dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

PPA bersama Danareksa dan Lokananta Records berkolaborasi dalam Program Bintang Muda Lokananta Vol2, yang saat ini telah memasuki puncak program dengan diadakannya Release Party album kompilasi Bintang Muda Lokananta (BML) Vol. 2. 

"Dengan demikian, kita turut membuka peluang bagi generasi hari ini dan yang akan datang untuk memperkuat potensi serta identitasnya di industri kreatif. Holding BUMN Danareksa percaya dengan memberdayakan talenta lokal, kita dapat lebih menggerakan dampak ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, baik bagi Lokananta maupun negara," katanya.

Program ini merupakan ekosistem pembinaan komprehensif yang menghubungkan proses seleksi, edukasi industri, produksi karya, hingga strategi distribusi komersial. Perjalanan dimulai dari pendaftaran online yang menjaring ratusan peserta dari Indonesia Barat sampai Timur, lalu melalui proses kurasi ketat hingga tersaring 12 besar, dan akhirnya terpilih 5 finalis. 

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