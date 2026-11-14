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Harga Emas Antam Naik Rp8.000 di Akhir Pekan, Kini Dijual Rp2.517.000 per Gram 

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 14 November 2026 |11:07 WIB
Harga Emas Antam Naik Rp8.000 di Akhir Pekan, Kini Dijual Rp2.517.000 per Gram 
Harga Emas Antam (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Harga emas Antam naik Rp8.000 menjadi Rp2.517.000 per gram, dengan harga beli kembali (buyback) turut naik ke Rp2.293.000 per gram pada hari ini, Sabtu (14/11/2026).

Dipantau dari laman Logam Mulia, di Jakarta, Sabtu pukul 09.03 WIB, Namun harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

 

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