Utang Luar Negeri Indonesia Bengkak! Kini Tembus Rp8.385,4 Triliun

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai USD458,9 miliar atau setara Rp8.385,4 triliun (kurs Rp18.273 per USD) pada kuartal III 2026. ULN Indonesia ini naik jika dibandingkan kuartal II yang mencapai USD455,4 miliar.

"Perkembangan ULN ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan ULN pemerintah di tengah penurunan ULN swasta," ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).

Meski naik, BI menyatakan posisi ULN Indonesia tetap terjaga. Adapun secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh sebesar 7,2 persen (yoy).

Menurut Denny, posisi ULN pemerintah pada kuartal III 2026 tercatat sebesar USD220,2 miliar, meningkat dibandingkan dengan kuartal II sebesar USD216,3 miliar.

Perkembangan posisi ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) dan penarikan pinjaman yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga.

“Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal,” ungkap Denny.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek sustainabilitas pengelolaan ULN.

Berdasarkan sektor ekonomi, penggunaan ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0 persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,8 persen); Jasa Pendidikan (16,2 persen); Konstruksi (11,4 persen); serta Transportasi dan Pergudangan (8,5 persen).

Sedangkan, ULN swasta pada kuartal III 2026 tercatat sebesar USD196,3 miliar, lebih rendah dibandingkan posisi pada kuartal II 2026 sebesar USD196,7 miliar.

Perkembangan tersebut didorong oleh penurunan posisi ULN kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan kelompok peminjam bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).