Kecelakaan Truk Terus Terulang, Banyak Sopir Digaji Hanya Rp1 Juta

JAKARTA - Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno menyoroti rendahnya gaji sopir truk di tengah rentetan kecelakaan lalu lintas yang belakangan terjadi dan merenggut korban jiwa.

Djoko mengungkapkan penghasilan bulanan pengemudi angkutan umum dan barang di Indonesia masih relatif rendah, yakni berkisar Rp1 juta hingga Rp4 juta. Kondisi tersebut menjadi salah satu gambaran persoalan struktural dalam pengelolaan sumber daya manusia sektor transportasi.

Padahal, pengemudi memiliki peran penting dalam memastikan keselamatan perjalanan, terutama bagi kendaraan angkutan barang yang beroperasi dengan beban dan risiko tinggi.

"Kondisi ini semakin pelik karena penghasilan bulanan pengemudi yang berkisar antara Rp1 juta hingga Rp4 juta, masih jauh di bawah standar upah minimum daerah," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (16/11/2026).

Djoko menyebut, dari hasil pengamatan dan wawancara dengan pengemudi angkutan umum, rata-rata usia pengemudi berada pada rentang 40–55 tahun. Di samping itu, masih banyak pengemudi yang mengoperasikan kendaraan tidak sesuai dengan golongan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dimiliki.

Biaya pendidikan dan pelatihan selama ini umumnya dibebankan kepada perusahaan karena dinilai terlalu berat apabila harus ditanggung sendiri oleh pengemudi. Sementara itu, minimnya sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi kompetensi membuat pemahaman pengemudi terhadap pentingnya pelatihan masih rendah.