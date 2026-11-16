Antam Raup Laba Rp9,7 Triliun hingga September 2026, Naik 46 Persen

JAKARTA - PT Aneka Tambang Tbk (Antam) membukukan laba bersih konsolidasian sebesar Rp9,7 triliun, meningkat 46% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp6,6 triliun.

Capaian ini mencerminkan kemampuan Antam dalam menjaga kinerja operasional, mengoptimalkan portofolio bisnis, serta memperkuat fundamental keuangan di tengah dinamika industri pertambangan global.

Pencapaian ini juga mencerminkan peningkatan signifikan kemampuan Antam dalam menghasilkan laba dibandingkan kinerja historis Perseroan.

Sepanjang sembilan bulan pertama 2026, rata-rata laba bersih bulanan Antam mencapai sekitar Rp1,07 triliun, atau hampir 20 kali lipat dibandingkan rata-rata laba bersih bulanan periode 1990–2020 yang sebesar sekitar Rp54 miliar.

Sejalan dengan pertumbuhan laba bersih, pendapatan Antam pada periode Januari–September 2026 mencapai Rp88,48 triliun, meningkat 23% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp72,03 triliun.

Margin laba bersih Perseroan juga meningkat dari 9% menjadi 11%, menunjukkan penguatan profitabilitas bisnis Antam.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Arini Kasmira menyampaikan bahwa pertumbuhan kinerja tersebut mencerminkan efektivitas strategi Perseroan dalam mengoptimalkan pendapatan, menjaga efisiensi biaya, serta menerapkan pengelolaan keuangan dan risiko secara disiplin

“Pertumbuhan laba bersih sebesar 46% menunjukkan kemampuan Antam dalam menjaga profitabilitas di tengah dinamika industri pertambangan. Peningkatan rata-rata laba bersih bulanan hingga hampir 20 kali lipat dibandingkan periode historis 1990–2020 juga menjadi cerminan dari penguatan kapasitas bisnis dan fundamental keuangan Perseroan. Kami terus memperkuat fundamental keuangan melalui optimalisasi kinerja setiap segmen bisnis, efisiensi operasional, serta pengelolaan risiko yang terukur untuk memastikan pertumbuhan Perseroan tetap sehat dan berkelanjutan,” ujar Arini di Jakarta, Senin (16/11/2026).