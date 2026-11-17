Hashim Bocorkan Rusia hingga China Minat Bangun Pembangkit Nuklir di RI

JAKARTA - Sejumlah negara dan perusahaan internasional menunjukkan ketertarikan untuk berinvestasi dalam pengembangan energi nuklir di Indonesia. Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan pemerintah telah menjajaki kerja sama dengan Rusia terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) berskala kecil atau Small Modular Reactor (SMR).

Hal ini disampaikan Hashim saat menghadiri Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim atau COP31 di Antalya, Turki. Menurutnya, pengembangan teknologi SMR menjadi salah satu langkah untuk mendukung transisi energi dan mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit listrik berbahan bakar diesel.

"Yang pertama tentang tenaga nuklir. Itu sudah ada kemajuan. Kalau tidak salah, dari pemerintah kita sudah sepakat dengan pihak Rusia. Ini untuk pengadaan namanya Small Modular Reactors. Ini tenaga nuklir yang berskala kecil," kata Hashim seperti dikutip, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Hashim menjelaskan, selain Rusia, sejumlah negara lain juga menunjukkan minat untuk terlibat dalam pengembangan energi nuklir di Indonesia. Negara-negara tersebut antara lain Amerika Serikat, Kanada, Korea Selatan, dan China.

Menurut Hashim, ketertarikan tersebut mencakup peluang investasi, pengoperasian pembangkit, hingga keterlibatan perusahaan sebagai investor dalam proyek energi nuklir di Indonesia.

"Banyak pihak yang berminat dari Amerika, ada beberapa perusahaan dari Kanada, Korea Selatan, dan China. Banyak yang tertarik untuk investasi, untuk operasi, dan nanti juga sebagai investor di Indonesia," ujarnya.





(Dani Jumadil Akhir)

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