KKP Targetkan Ikan Masuk Menu MBG 2 Kali Sepekan

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan penyajian ikan dalam menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setidaknya dua kali dalam seminggu.

Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan protein masyarakat sekaligus menjadikan ikan sebagai salah satu sumber pangan bergizi bagi penerima manfaat program tersebut.

Direktur Pengolahan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Budi Yuwono, mengatakan pihaknya telah meminta dapur MBG untuk memasukkan ikan ke dalam menu makanan minimal dua kali setiap pekan.

"Di rencana aksinya itu setidaknya dua kali dalam seminggu dapur itu kita minta untuk mengonsumsi atau memasak ikan," ucap Budi dalam konferensi pers yang digelar di Kantor KKP, Jakarta

L Pusat, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, KKP juga telah memberikan pendampingan kepada pengelola dapur MBG mengenai cara menangani dan mengolah ikan dengan baik agar kualitas serta keamanan pangan tetap terjaga.

Budi menjelaskan, KKP telah menggelar tiga kegiatan pendampingan di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia. Kegiatan tersebut melibatkan kepala dapur, ahli gizi, hingga juru masak untuk memberikan pemahaman mengenai penanganan ikan.

"Golden temperature-nya itu 4,4 derajat, jangan lewat dari ini. Kalau lewat dari ini, nanti bisa risiko. Nah, hal-hal sederhana itu kami lakukan untuk memastikan ikan masuk ke MBG, MBG-nya berjalan sukses, dan secara kumulatif nanti mampu mencetak sumber daya manusia Indonesia ke depan," ucap Budi.