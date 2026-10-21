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Lapor Prabowo, DEN Sebut Siswa Penerima MBG Lebih Jarang Absen Sekolah

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |10:32 WIB
Lapor Prabowo, DEN Sebut Siswa Penerima MBG Lebih Jarang Absen Sekolah
MBG (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengungkapkan bahwa siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) cenderung lebih jarang absen sekolah dibandingkan siswa yang belum menerima program tersebut.

Anggota DEN, Firman Hidayat mengatakan, perbedaan tingkat absensi antara siswa penerima dan nonpenerima MBG cukup signifikan, terutama pada kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi paling rendah atau desil 1.

"Kami melihat temuannya cukup menarik gitu ya. Jadi kalau kita lihat absensi siswa, penerima MBG itu jarang absen dibandingkan dengan nonpenerima MBG gitu kan. Bahkan sebenarnya gap-nya cukup besar terutama di desil 1 yang paling miskin gitu ya," katanya usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa (20/10/2026) malam.

Menurut Firman, hasil studi juga menunjukkan bahwa semakin sering siswa menerima MBG di sekolah, semakin rendah kecenderungan mereka untuk tidak masuk sekolah.

"Jadi ketika dia nonpenerima MBG, dia akan sering absen, sementara kalau penerima MBG dia akan relatif tidak absen ke sekolah. Dan ini semakin tinggi berkurangnya absen seiring dengan intensitas penerimaan MBG di sekolahnya. Jadi saya kira ini satu hal yang positif gitu kan," ucap Firman.

Firman menjelaskan, studi tersebut dilakukan melalui modul khusus dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang disusun DEN bersama Badan Pusat Statistik (BPS)dan sejumlah lembaga lainnya sejak September 2025.

Survei yang mencakup seluruh wilayah Indonesia itu bertujuan mengukur dampak program MBG terhadap tingkat kehadiran siswa, semangat belajar, serta rasa lapar selama berada di sekolah.

Selain tingkat kehadiran, DEN menemukan bahwa program MBG juga berkaitan dengan peningkatan semangat belajar siswa. Namun, manfaat tersebut sangat bergantung pada kualitas makanan yang diberikan.

 

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Topik Artikel :
Dewan Ekonomi Nasional BGN MBG
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