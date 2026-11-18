Bappenas Sebut MBG, B50 hingga Sekolah Rakyat Dorong Capaian SDGs

JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG), B50, hingga Sekolah Rakyat dinilai menjadi contoh kebijakan pemerintah yang dapat mendorong pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Program-program tersebut diklaim memiliki dampak lintas sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, energi, ekonomi hingga lingkungan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy mengatakan, pendekatan pembangunan yang terintegrasi diperlukan untuk mempercepat pencapaian target SDGs menjelang 2030.

Menurutnya, kebijakan pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada satu sektor, tetapi juga mempertimbangkan keterkaitan dan dampaknya terhadap sektor lain.

"Kita punya program makan bergizi yang telah menunjukkan bahwa anak-anak menjadi pintu masuk bagi banyak tujuan pembangunan, gizi yang baik mendukung kesehatan, dan nilai MBG tidak hanya terletak pada jumlah porsi yang disalurkan, tapi ketepatan penyaluran," kata Rachmat dalam SGDs Annual Conference (SAC) 2026, Rabu (18/11/2026).

Dia juga mencontohkan program B50 yang menunjukkan bagaimana kebijakan energi dapat memberikan dampak lebih luas dari sekadar sektor energi. Implementasi program tersebut perlu memperhatikan keterkaitan ekosistem energi, ekonomi, pangan dan lingkungan agar manfaat transisi energi dapat berjalan beriringan.

"B50 mengajarkan bahwa transisi energi yang baik bukan hanya soal mencapai angka campuran bahan bakar, tetapi juga soal membangun sistem energi, membangun ekosistem ekonomi, pangan dan lingkungan secara bersamaan sesuai dengan SDGs," katanya.