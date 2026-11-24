Ikan Lokal di Menu MBG Berpotensi Tingkatkan Pendapatan Nelayan

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Badan Gizi Nasional (BGN) menindaklanjuti penyelarasan kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan produksi perikanan, pengembangan produk siap masak dan penguatan standar mutu.

Pemanfaatan ikan lokal dalam menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menciptakan permintaan yang lebih terencana bagi nelayan, pembudidaya dan pelaku usaha pengolahan.

Namun, peningkatan serapan ikan juga mensyaratkan penanganan produk yang ketat. Ikan segar dan beku membutuhkan rantai dingin serta pengawasan sejak penerimaan bahan baku hingga pengolahan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa ikan merupakan bagian penting dari agenda pemenuhan gizi.

"Ikan merupakan sumber protein berkualitas yang penting untuk mendukung pemenuhan gizi dan ketahanan pangan nasional,” ujarnya dalam keterangan resminya, Selasa (24/11/2026).

KKP mencatat konsumsi ikan rumah tangga mencapai 26,08 kilogram per kapita, setara sekitar 7,3 juta ton pada 2025. Tongkol, kembung, lele, nila, teri, dan bandeng termasuk jenis yang banyak dikonsumsi.

Data konsumsi tersebut menggambarkan besarnya peran ikan dalam menu masyarakat, meski tidak dengan sendirinya menunjukkan Indonesia telah swasembada seluruh komoditas perikanan.

Potensinya besar, tetapi aksesnya belum merata. Menurutnya sepuluh provinsi dengan konsumsi ikan tertinggi pada 2025 berada pada kisaran 39,31–48,97 kilogram per kapita, sementara sepuluh provinsi terendah hanya 10,66–24,37 kilogram.