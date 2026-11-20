Dapur MBG Prasmanan Makin Diperluas, BGN Catat 1.600 Pendaftar

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperluas penerapan pola penyajian Makan Bergizi Gratis (MBG) secara prasmanan. Setelah melalui tahap uji coba, jumlah pelaksanaan MBG prasmanan meningkat dari 66 menjadi 200, sementara jumlah pendaftar telah mencapai sekitar 1.600.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, perluasan penerapan pola prasmanan dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan kesiapan penyelenggara dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP).

Hal itu disampaikan Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026).

"Sudah bagus. Ini kita lagi dari piloting ke implementasi. Kita tingkatkan dari kemarin 66 sudah sampai dengan sekarang sudah ada 200, terus yang daftar sudah ada 1.600," ujar Sudaryono.

Dia menjelaskan, penerapan MBG prasmanan tidak bisa dilakukan tanpa persiapan. Setiap penyelenggara yang ingin menerapkan pola tersebut harus terlebih dahulu melaporkan rencananya kepada BGN dan mengikuti pelatihan.

Pelatihan tersebut diperlukan agar penyelenggara memahami mekanisme dan standar pelaksanaan MBG prasmanan, termasuk dalam menjaga keamanan pangan, kebersihan, serta kualitas makanan bagi penerima manfaat.