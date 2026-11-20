Kepala BGN: Belanja Bahan Baku MBG Rp145 Triliun

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkapkan belanja bahan baku untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 menembus lebih dari Rp145 triliun.

Sudaryono ingin besarnya anggaran tersebut turut menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya petani, peternak, pedagang pasar tradisional, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sudaryono mengatakan, anggaran MBG tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program tersebut juga harus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat hingga tingkat desa dan kecamatan.

"Untuk bahan baku saja di tahun 2026 ini, total dana yang dibelanjakan untuk membeli bahan baku lebih dari Rp145 triliun dalam satu tahun. Kita ingin bahwa MBG ini bukan hanya untuk memberikan gizi bagi anak-anak, ibu hamil dan menyusui, tapi juga memberikan dampak kepada ekonomi yang ada di desa, di kecamatan, bagi pedagang, pedagang tradisional, peternak, petani, UMKM," ujar Sudaryono dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Menurutnya, perputaran anggaran MBG harus mampu mempercepat aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus membuka lapangan kerja baru. Karena itu, BGN berupaya memastikan rantai pasok kebutuhan dapur MBG melibatkan pelaku usaha dan produsen lokal.

Salah satu upaya yang tengah disiapkan adalah Loka MBG, yakni aplikasi atau mekanisme belanja daring untuk mempertemukan kebutuhan dapur MBG dengan pemasok lokal. Melalui sistem tersebut, BGN ingin memastikan belanja bahan baku tidak hanya terkonsentrasi pada perusahaan besar, tetapi juga memberikan kesempatan kepada petani, peternak, koperasi, dan pedagang di daerah.

"Kita lagi buat semacam aplikasi bernama Loka MBG untuk memastikan semuanya berjalan baik. Jangan sampai dapur-dapur ini kemudian membeli dari tempat-tempat yang jauh atau dari korporasi-korporasi yang memang sudah besar. Presiden menginginkan bahwa ekonomi ini harus tumbuh, ekonomi harus bergerak, ekonomi harus berputar dan dari perputaran APBN yang besar dari anggaran MBG yang besar ini," jelasnya.

Sudaryono menambahkan, BGN juga mendorong keterlibatan rekanan yang terverifikasi, mulai dari asosiasi peternak, koperasi peternak ayam dan susu, hingga asosiasi petani yang memasok beras dan sayuran.