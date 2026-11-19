Transformasi MBG 2.0, Kepala BGN: Data Fiktif Dicoret dan Pengawasan Diperketat

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan komitmennya memperkuat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penajaman sasaran penerima manfaat (refocusing), peningkatan pengawasan, dan pembenahan tata kelola dalam agenda transformasi MBG 2.0.

Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar menegaskan bahwa refocusing bukan untuk mengurangi komitmen pemerintah, melainkan memastikan manfaat MBG lebih tepat sasaran, terutama bagi masyarakat yang paling membutuhkan.

“Refocusing ini kami lakukan agar program semakin tepat sasaran,” tegas Sudaryono dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Dalam evaluasi 100 hari kepemimpinannya, Sudaryono mendorong pemutakhiran data penerima manfaat, termasuk mempertimbangkan kondisi ekonomi satuan pendidikan.

Dia juga memprioritaskan perluasan layanan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), daerah dengan prevalensi stunting tinggi, serta kelompok rentan (3B), yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Di bawah kepemimpinan Sudaryono, BGN turut memperkuat pemerataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar masyarakat yang belum terlayani dapat memperoleh akses gizi yang lebih baik.

Perkuat Pengawasan dan Tata Kelola MBG

Selain ketepatan sasaran, Sudaryono menempatkan keamanan pangan, transparansi anggaran, dan akuntabilitas sebagai prioritas transformasi MBG 2.0.

“Data harus terverifikasi dan yang fiktif harus dicoret. Alur kerja juga harus bisa dimonitor melalui sistem digital,” tegas Sudaryono pada 29 Oktober 2026.