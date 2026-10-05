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Tak Lagi Rp6 Juta, BGN Pastikan Dapur MBG Tetap Cuan dengan Insentif Rp2.000 per Porsi

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 05 Oktober 2026 |15:41 WIB
Tak Lagi Rp6 Juta, BGN Pastikan Dapur MBG Tetap Cuan dengan Insentif Rp2.000 per Porsi
Tak Lagi Rp6 Juta, BGN Pastikan Dapur MBG Tetap Cuan dengan Insentif Rp2.000 per Porsi (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tetap mendapatkan keuntungan meski skema insentif dikembalikan dari Rp6 juta per hari menjadi Rp2.000 per porsi Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Sudaryono mengatakan insentif Rp2.000 per porsi memberikan jaminan keuntungan bagi mitra SPPG. Namun, keuntungan tersebut tidak akan terlalu besar.

"Dengan insentif Rp2.000 ini kan artinya ada jaminan keuntungan. Tidak bisa untung besar, tapi gak rugi, tapi gak bisa untung besar sekali nggak bisa, gak boleh," kata Sudaryono di Jakarta, Senin (5/10/2026).

Menurutnya, operasional MBG berlangsung rutin setiap hari sehingga keuntungan mitra SPPG tidak hanya mengandalkan satu kali kegiatan. Skema tersebut mengandalkan volume produksi dan keberlangsungan program dalam jangka panjang.

"Ini kan bisa dibilang kan, MBG ini kan kalau katakanlah semacam kegiatan utilitas, utilitas itu rutin, harian, tapi kemudian pengembaliannya atau untungnya kan gak gede, tapi volume, mainnya volume dan main panjang gitu," imbuhnya.

 

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