Tunjangan Guru Rp90,8 Triliun Cair di 2026!

JAKARTA - Tunjangan bagi guru aparatur sipil negara (ASN) daerah dan non-ASN dicairkan dengan total anggaran mencapai Rp90,85 triliun sepanjang 2026.

Anggaran tersebut dialokasikan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik sekaligus mendukung peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengungkapkan anggaran tersebut terdiri atas Rp70,64 triliun untuk tunjangan guru ASN dan Rp20,21 triliun bagi guru non-ASN, sehingga kalau ditotal mencapai Rp90,85 triliun.

“Ditotal itu, tunjangan itu Rp90 triliun lebih untuk guru-guru di seluruh Indonesia. Itu tunjangan yang diberikan kepada guru kita,” ujar Nunuk di Jakarta Pusat pada Rabu (18/11/2026).

Nunuk menegaskan bahwa peningkatan total anggaran tunjangan guru bukan disebabkan adanya penambahan nominal pembayaran untuk masing-masing penerima.

Dia menjelaskan kenaikan tersebut lebih dipengaruhi bertambahnya jumlah guru yang berhak memperoleh tunjangan setelah dinyatakan lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG) Guru Tertentu dan memiliki sertifikat pendidik.

“Bukan naik tunjangan per orangnya, tapi naik jumlahnya keseluruhan itu karena banyaknya yang lulus PPG Guru Tertentu,” katanya.