Bagaimana Cara Mengurus BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Jika Orang Tua Sudah Pensiun?

Bagaimana cara mengurus BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan jika orang tua sudah pensiun?. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Bagaimana cara mengurus BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan jika orang tua sudah pensiun?

Orang tua yang memasuki masa pensiun perlu memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan tetap aktif dan mengurus manfaat Jaminan Pensiun (JP) dari BPJS Ketenagakerjaan jika memenuhi persyaratan. Pengurusan kedua program tersebut memiliki prosedur berbeda, mulai dari penyesuaian status kepesertaan hingga pengajuan klaim manfaat pensiun.

Perubahan status pekerjaan dapat memengaruhi kepesertaan BPJS Kesehatan. Sementara itu, peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memasuki usia pensiun dapat mengajukan manfaat Jaminan Pensiun sesuai ketentuan yang berlaku.

Lantas, bagaimana cara mengurus BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan jika orang tua sudah pensiun?

Cara Mengurus BPJS Kesehatan Setelah Pensiun

Orang tua yang sebelumnya bekerja di perusahaan dan terdaftar sebagai peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) perlu memastikan status kepesertaannya setelah hubungan kerja berakhir.

Peserta PPU yang tidak lagi mendapatkan jaminan dari pemberi kerja wajib mengalihkan kepesertaannya menjadi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri.

Namun, ketentuan tersebut perlu dibedakan dengan pensiunan aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri yang memiliki pengaturan kepesertaan tersendiri sebagai penerima pensiun.

Berikut langkah mengurus perubahan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi mantan pekerja swasta yang tidak lagi ditanggung perusahaan: