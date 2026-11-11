Apakah Tambal Gigi Bisa Pakai BPJS Kesehatan di Puskesmas?

JAKARTA - Apakah tambal gigi bisa pakai BPJS Kesehatan di puskesmas? Tambal gigi adalah prosedur medis untuk menangani gigi berlubang atau rusak agar bentuk dan fungsinya kembali normal. Meski penting, perawatan ini kerap kali diabaikan oleh banyak orang karena biayanya yang dianggap mahal.

Lantas, apakah BPJS Kesehatan dapat digunakan untuk tambal gigi? Bagaimana ketentuannya? Berikut ini Okezone rangkum apakah tambal gigi bisa pakai BPJS Kesehatan di puskesmas? Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Ketentuan Tambal Gigi Pakai BPJS Kesehatan

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) melayani kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik. Layanan spesialistik atau subspesialistik ditangani oleh fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL).

Sementara, merujuk peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, dijelaskan bahwa tambal gigi merupakan jenis perawatan gigi yang termasuk dalam cakupan layanan yang ditanggung BPJS.

Jenis tambalan gigi yang ditanggung BPJS meliputi Glass Ionomer Cement (GIC) atau komposit, dua bahan yang umum digunakan untuk menangani gigi berlubang.

Untuk layanan di FKTP, BPJS Kesehatan membayar melalui tarif kapitasi, yaitu pembayaran per bulan berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar di fasilitas tersebut. Tarif ini mencakup pelayanan kesehatan gigi non spesialistik. Rinciannya meliputi pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis, serta premedikasi atau pemberian obat sebelum tindakan.

Penanganan kegawatdaruratan oro-dental juga termasuk di dalamnya. Selain itu, ada pencabutan gigi sulung dengan metode topikal atau infiltrasi, pencabutan gigi permanen tanpa penyulit, dan pemberian obat pasca ekstraksi. Dua layanan lainnya adalah tumpatan gigi atau tambal gigi dan pembersihan karang gigi (scaling) pada gingivitis akut atau radang gusi akut.

Biaya layanan tersebut dibayarkan BPJS Kesehatan kepada puskesmas melalui tarif kapitasi. Tarif ini adalah pembayaran per bulan yang dihitung berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar di fasilitas tersebut.