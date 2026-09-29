Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pemerintah Suntik BPJS Kesehatan Rp20 Triliun, Cair Oktober-November 2026

Rohman Wibowo , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |10:06 WIB
Pemerintah Suntik BPJS Kesehatan Rp20 Triliun, Cair Oktober-November 2026
Pemerintah Suntik BPJS Kesehatan Rp20 Triliun, Cair Oktober-November 2026 (Foto: Suahasil/Tangkapan Layar)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan penyediaan dana tambahan sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan. Penyaluran anggaran Rp20 triliun dijadwalkan secara bertahap mulai Oktober hingga November 2026.

Suahasil menegaskan, suntikan fiskal ini sangat dibutuhkan agar pembayaran klaim fasilitas kesehatan mitra dapat dituntaskan secara reguler tanpa hambatan, sekaligus menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam jangka panjang.

"Tadi melaporkan kepada Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar Rp20 triliun," kata Suahasil selepas menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (28/9/2026).

Suahasil menuturkan soal kucuran Rp20 triliun tersebut berstatus dana tambahan di luar pos pembiayaan rutin untuk menanggung premi 96,8 juta jiwa peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). "Itu adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta Penerima Bantuan Iuran (PBI)," urainya.

Menurutnya, alokasi belanja untuk kelompok PBI sendiri berada di kisaran Rp47 triliun, sedangkan dana tambahan Rp20 triliun disiapkan khusus untuk menopang likuiditas BPJS Kesehatan.

"Kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira Rp47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang Rp20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan ter-cover dengan baik," katanya.

Adapun, sokongan pembiayaan iuran bagi kelompok masyarakat miskin ini setidaknya berjalan dalam tiga tahun terakhir. Merujuk data resmi Kementerian Keuangan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), realisasi alokasi iuran PBI JKN pada 2023 tercatat sebesar Rp46,5 triliun untuk 96,8 juta jiwa. 

Angka tersebut dipertahankan pada APBN 2024 senilai Rp46,5 triliun bagi kuota yang sama, sebelum kemudian dinaikkan menjadi Rp48,7 triliun pada APBN 2025 untuk melanjutkan kesinambungan proteksi kesehatan warga rentan.

Dalam rapat terbatas di Istana, Suahasil juga memaparkan perkembangan mutakhir kepesertaan JKN kepada Presiden. Dia menyebut skema perlindungan ini telah menjangkau pembiayaan kesehatan sebagian besar penduduk di Tanah Air.

"Jumlah pesertanya sekarang sudah mencapai 285 juta jiwa dengan tingkat aktif 80,6%," kata Suahasil.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/320/3236290/bpjs_kesehatan-pz1N_large.jpg
Iuran BPJS Kesehatan Tidak Naik di 2027!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/320/3229003/bpjs_kesehatan-x3Zq_large.jpg
Daftar Operasi Ini Sudah Tak Ditanggung BPJS Kesehatan per Juli 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/08/320/3223326/bpjs_kesehatan-0vYx_large.jpg
Pakai BPJS Kesehatan Gratis meski Kena PHK, Ini Syarat dan Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/622/3222229/bpjs_kesehatan-kyRX_large.jpg
Syarat dan Cara Pakai BPJS Kesehatan Gratis meski Kena PHK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/320/3221766/bpjs_kesehatan-wsiR_large.jpg
Berapa Lama BPJS Kesehatan Tidak Aktif Setelah PHK?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/320/3216171/bpjs_kesehatan-eqrg_large.jpg
Cara Cek Desil BPJS Kesehatan 2026 Secara Online dan Offline
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement