Bolehkah BPJS Ketenagakerjaan Dicairkan Sebelum 5 Tahun?

JAKARTA – Bolehkah BPJS Ketenagakerjaan dicairkan sebelum 5 tahun?

Dana BPJS Ketenagakerjaan ternyata bisa dicairkan sebelum masa kepesertaan mencapai lima tahun. Namun, pencairan tersebut bergantung pada jenis program jaminan sosial yang diikuti serta kondisi peserta.

Salah satu program yang paling banyak ditanyakan terkait pencairan dana adalah Jaminan Hari Tua (JHT). Peserta tidak harus menunggu hingga berusia 56 tahun atau memiliki masa kepesertaan lima tahun untuk mengajukan pencairan penuh, selama memenuhi persyaratan yang berlaku.

Mengacu pada ketentuan BPJS Ketenagakerjaan, pencairan JHT dapat dilakukan ketika peserta mencapai usia pensiun, mengundurkan diri, mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), berakhir masa kontrak kerja, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Ketentuan juga berlaku bagi peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selamanya maupun peserta Bukan Penerima Upah (BPU) yang berhenti bekerja.

Lantas, bagaimana aturan pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan sebelum lima tahun dan apa saja syaratnya?

Ketentuan Pencairan BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan memiliki beberapa program jaminan sosial dengan ketentuan klaim yang berbeda. Karena itu, peserta perlu memahami jenis manfaat yang dapat dicairkan dan persyaratan masing-masing program.

1. Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan Hari Tua merupakan program perlindungan berupa uang tunai yang berasal dari akumulasi iuran peserta dan pemberi kerja beserta hasil pengembangannya.