Apakah Bikin SKCK Wajib Punya BPJS Kesehatan Aktif? Ini Aturannya

JAKARTA – Apakah bikin SKCK Wajib punya BPJS Kesehatan aktif?

Masyarakat yang ingin membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) wajib memiliki kepesertaan Jaminan Kesehatan aktif, termasuk BPJS Kesehatan. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi seluruh pemohon karena terdapat tiga kelompok yang mendapat pengecualian berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 1 Tahun 2026.

Aturan mengenai kewajiban kepesertaan Jaminan Kesehatan tersebut berlaku sejak 20 Mei 2026. Ketentuan ini menjadi salah satu persyaratan administrasi bagi warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) yang mengajukan penerbitan SKCK.

SKCK merupakan surat keterangan resmi yang diterbitkan Polri untuk menerangkan ada atau tidak adanya catatan kepolisian seseorang. Dokumen ini umumnya diperlukan untuk berbagai keperluan, seperti melamar pekerjaan, melanjutkan pendidikan, hingga pengurusan administrasi tertentu.

Siapa yang Wajib Memiliki BPJS Kesehatan Aktif?

Ketentuan kewajiban kepesertaan Jaminan Kesehatan tercantum dalam Pasal 2 ayat 4 Perpol Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penerbitan SKCK. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap pemohon, baik WNI maupun WNA, harus terdaftar sebagai peserta aktif Jaminan Kesehatan.