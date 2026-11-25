Mampu Kelola Keuangan, Desa Wisata Punya Peran Penting Menggerakkan Ekonomi Desa

Mampu Kelola Keuangan, Desa Wisata Punya Peran Penting Menggerakkan Ekonomi Desa (Foto: Freepik)

JAKARTA - Sebanyak 15 desa wisata dari 25 provinsi menerima apresiasi dalam program tematik Desa Brilian 2026 yang diselenggarakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI). Program tersebut diikuti 149 desa wisata dengan pendampingan PT Atourin Teknologi Nusantara dan dukungan Kementerian Pariwisata.

Selama program berlangsung, peserta mengikuti empat modul pelatihan yang dilaksanakan secara daring selama tiga hari, pada 12-14 Oktober 2026. Materi yang diberikan meliputi pemetaan potensi desa wisata, manajemen pemasaran dan pembuatan paket wisata, aspek legal kerja sama dengan pihak ketiga, serta manajemen keuangan.

Group Head Social Entrepreneurship and Incubation BRI Evi Sulistyowati mengatakan, desa wisata punya peran penting dalam menggerakkan ekonomi desa dan itu sejalan dengan tujuan Desa Brilian sejak awal. Lewat pendampingan ini, BRI ingin pengelola desa tidak hanya memahami potensi wisatanya, tetapi juga mampu mengelola keuangan dan kerja samanya secara tertib.

"Apresiasi hari ini kami berikan kepada desa-desa yang menunjukkan kesungguhan itu," kata Evi dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (25/11/2026).

Chief Executive Officer Atourin Benarivo Triadi Putra menambahkan, yang diukur dalam program ini bukan kehadiran di ruang pelatihan, melainkan yang dikerjakan peserta sepulang pelatihan.

"Kami membaca satu per satu peta potensi yang mereka susun dan paket wisata yang mereka rancang sampai ke hitungan harganya. Di balik setiap tugas yang masuk, ada pengelola desa yang menyempatkan diri di sela mengurus desa dan melayani wisatawan," ujarnya.