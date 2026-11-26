Laba Bersih BUMI Naik 404 Persen di Kuartal III-2026, Ini Penopangnya

JAKARTA - PT Bumi Resources Tbk (BUMI) meraup laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk USD148,5 juta hingga kuartal III-2026. Laba ini naik 404,9 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar USD29,4 juta.



Tak hanya laba bersih, BUMI juga mencatat kenaikan pendapatan 38,9 persen menjadi USD1,44 miliar dari sebelumnya USD1,03 miliar.



"Peningkatan ini mencerminkan kuatnya kinerja operasional dan kemampuan Perseroan dalam mengoptimalkan peluang pasar yang tersedia," tulis manajemen BUMI, Jakarta, Kamis (26/11/2026).



Sementara, laju pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan beban pokok mendorong peningkatan laba bruto yang sangat kuat sebesar 77,2 persen menjadi USD285,9 juta, dibandingkan USD161,3 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya.



Di sisi operasional, beban usaha meningkat sebesar 37,8 persen menjadi USD106,0 juta, seiring dengan pengembangan aktivitas bisnis dan dukungan terhadap pertumbuhan usaha.



Meskipun demikian, efisiensi operasional yang terjaga berhasil mendorong laba usaha meningkat lebih dari dua kali lipat, yaitu sebesar 113,2 persen dari USD84,4 juta menjadi USD179,9 juta. Margin usaha juga mengalami peningkatan yang signifikan dari 8,1 persen menjadi 12,5 persen, mencerminkan peningkatan profitabilitas dan efektivitas pengelolaan biaya operasional.



Kinerja yang kuat tersebut turut mendorong peningkatan laba sebelum pajak sebesar 169,6 persen menjadi USD238,5 juta dibandingkan 88,5 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya. Selanjutnya, laba bersih periode berjalan melonjak 190,6 persen menjadi USD174,6 juta dibandingkan USD60,1 juta pada sembilan bulan tahun 2025.



"Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kinerja operasional, memperkuat efisiensi bisnis, serta mengoptimalkan nilai bagi para pemegang saham di tengah dinamika industri yang terus berkembang," tulisnya.