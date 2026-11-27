Kebutuhan Industri, PCJL Lanjutkan Pasokan Gas WK Jabung ke PGN hingga 2031

Kebutuhan Industri, PCJL Lanjutkan Pasokan Gas WK Jabung ke PGN hingga 2031 (Foto: Ilustrasi Dokumentasi PGN)

JAKARTA - PetroChina International Jabung Ltd (PCJL) memastikan keberlanjutan penyaluran gas bumi dari Wilayah Kerja (WK) Jabung ke PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) hingga 2031.

Komitmen tersebut telah ditandai dengan penandatanganan amendemen Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara kedua perusahaan pada Kamis, 26 November 2026.

Melalui kesepakatan tersebut, PCJL mengalokasikan pasokan gas bumi dengan volume hingga 47 BBTUD kepada PGN untuk periode 1 Januari 2027 hingga 31 Desember 2031.

Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas, Desti Melanti mengatakan, kepastian penyerapan gas dalam jangka panjang menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga keekonomian dan keberlanjutan kegiatan usaha hulu migas.

“Kepastian pasar melalui perjanjian jual beli gas jangka panjang menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga iklim investasi yang kondusif di sektor hulu migas," katanya dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (27/11/2026).

"Kami terus mendorong skema komersialisasi gas bumi yang memberikan manfaat optimal bagi negara, menjaga keberlanjutan investasi hulu migas, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” sambungnya.