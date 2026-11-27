PGN Amakan Pasokan Gas 47 BBTUD dari WK Jabung hingga 2031

JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) kembali mendapatkan alokasi pasokan gas bumi dari PetroChina International Jabung Ltd. (PCJL) yang berasal dari Wilayah Kerja (WK) Jabung. Alokasi pasokan gas bumi yang diterima PGN dari WK Jabung dengan volume hingga 47 BBTUD untuk periode 1 Januari 2027 hingga 31 Desember 2031.

Pasokan gas tersebut didapat melalui amandemen Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara PGN dan PetroChina International Jabung Ltd. (PCJL) yang ditandatangani pada Kamis 26 November 2026. PGN akan memanfaatkan alokasi pasokan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di sektor industri dan kelistrikan.

Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Desti Melanti mengatakan, penandatanganan PJBG ini merupakan wujud komitmen SKK Migas dalam mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi nasional untuk mendukung kebutuhan energi dalam negeri.

“SKK Migas terus mendorong optimalisasi pemanfaatan gas bumi domestik melalui penguatan sinergi antara pelaku industri hulu dan hilir migas. Penandatanganan PJBG ini menjadi langkah strategis dalam menjaga kesinambungan pasokan gas bumi, meningkatkan daya saing industri nasional, meningkatkan multiplier efek serta memperkuat ketahanan energi nasional,” ujar Desti dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (27/11/2026).

Desti menyampaikan bahwa kepastian penyerapan gas bumi dalam jangka panjang memiliki peran penting dalam menjaga keekonomian dan keberlanjutan kegiatan usaha hulu migas.

“Kepastian pasar melalui perjanjian jual beli gas jangka panjang menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga iklim investasi yang kondusif di sektor hulu migas. Kami terus mendorong skema komersialisasi gas bumi yang memberikan manfaat optimal bagi negara, menjaga keberlanjutan investasi hulu migas, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” tambah Desti.