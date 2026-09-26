Industri Ramai-Ramai Pakai CNG, Hemat Biaya Energi

JAKARTA - Industri ramai-ramai menggunakan gas bumi berupa Compressed Natural Gas (CNG). Dengan penggunaan CNG ini, mampu menghemat biaya energi.

Industri perhotelan hingga makanan menggunakan CNG. Saat ini PT Gagas Energi Indonesia (Gagas), anak usaha PGN sebagai bagian dari Subholding Gas Pertamina terus memperluas pemanfaatan gas bumi melalui skema CNG point-to-point bagi pelaku usaha di Yogyakarta.

Industri Makanan Pakai CNG

Area Head Gagas Jawa Tengah Bagian Utara Miranti Dyah Pramesti, menjelaskan bahwa pendampingan pada tahap awal penggunaan menjadi bagian penting dalam memastikan pelanggan dapat memanfaatkan CNG sesuai kebutuhan operasionalnya.

“Marugame Udon Kaliurang, Yogyakarta merupakan pelanggan baru CNG Gagas. Kami berkomitmen memberikan pendampingan dan pelayanan secara optimal sejak awal penggunaan. Kami ingin memastikan pelanggan merasa nyaman menggunakan gas bumi dan mendapatkan dukungan yang dibutuhkan dalam kegiatan operasionalnya,” ujar Miranti dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (26/9/2026).

Dukungan kepada pelanggan diberikan melalui layanan terintegrasi, mulai dari instalasi dan penyesuaian peralatan, monitoring pasokan, refill, cleaning, hingga maintenance. Gagas juga melakukan pengecekan secara berkala untuk memastikan instalasi dan ketersediaan pasokan tetap mendukung kenyamanan dan kebutuhan operasional pelanggan.

“Kami memastikan perawatan dan pengecekan dilakukan secara berkala serta refill dilakukan sebelum persediaan habis. Apabila terdapat kendala pada instalasi maupun penggunaan CNG, tim Gagas siap melakukan tindak lanjut agar operasional pelanggan tetap berjalan dengan baik,” jelas Miranti.

Menurut Miranti, kebutuhan setiap pelanggan dapat berbeda sehingga pendampingan sekaligus menjadi bagian dari evaluasi Gagas dalam meningkatkan kualitas layanan CNG point-to-point.

“Pengalaman dari setiap pelanggan menjadi masukan bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Hal ini juga menjadi modal bagi Gagas untuk memperluas pemanfaatan CNG point-to-point kepada pelaku usaha lainnya yang membutuhkan akses gas bumi di wilayah yang belum terjangkau jaringan pipa,” tutup Miranti.

Penggunaan CNG di outlet tersebut telah berjalan sekitar dua bulan dan saat ini memasuki tahap awal penyesuaian operasional. Supervisor Marugame Udon Kaliurang Yogyakarta, Dedi Sugianto, mengatakan penggunaan CNG merupakan pengalaman baru bagi outletnya. Pemanfaatan gas bumi dilakukan atas rekomendasi kantor pusat sebagai salah satu alternatif energi untuk mendukung kebutuhan operasional yang lebih efisien.

“Pemakaian CNG di outlet kami sudah berjalan sekitar dua bulan dan saat ini masih dalam tahap penyesuaian. Sejak awal penggunaan, kami mendapat pendampingan dari Gagas sehingga lebih mudah beradaptasi. Api yang dihasilkan juga stabil dan lebih biru,” ujar Dedi.

Saat ini, Marugame Udon Kaliurang menggunakan sekitar 1.000 m³ gas bumi per bulan yang dipasok melalui tujuh CNG cylinder. Selain keandalan pasokan, dukungan teknis dan pemeliharaan menjadi bagian dari layanan yang diterima pelanggan.

Dedi mengatakan pelayanan dari Gagas menjadi salah satu hal yang membedakan penggunaan CNG dengan energi sebelumnya. "Kalau energi sebelumnya tidak ada servis dan perawatan. Dengan CNG, instalasi dan perawatan didampingi Gagas, jadi kami lebih mudah dalam penggunaannya," ujarnya.

Melalui skema CNG point-to-point, PGN bersama Gagas menghadirkan akses gas bumi yang lebih fleksibel bagi pelanggan di wilayah yang belum terjangkau jaringan pipa. Solusi ini menjadi bagian dari upaya memperluas pemanfaatan gas bumi sekaligus menyediakan layanan energi yang andal untuk mendukung kegiatan operasional pelanggan.