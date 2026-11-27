Ada Diskon Tiket Pesawat hingga Kereta, Berikut Rincian Insentif Libur Nataru

JAKARTA - Pemerintah memberikan sejumlah insentif transportasi untuk menyambut libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026-2027.

Insentif tersebut berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) 100 persen untuk tiket pesawat kelas ekonomi rute domestik hingga diskon 30 persen tiket kereta api ekonomi komersial.

Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana mengatakan, pemerintah juga memberikan diskon 30 persen tarif jasa pelabuhan untuk kapal laut kelas ekonomi serta pembebasan biaya jasa pelabuhan untuk angkutan penyeberangan.

"Pemerintah kembali memberikan insentif transportasi untuk momen libur Natal dan tahun baru 2026-2027, yaitu insentif PPN 100 persen ditanggung pemerintah untuk tiket ekonomi rute domestik, diskon 30 persen harga tiket kereta api ekonomi komersial, diskon 30 persen tarif jasa pelabuhan ekonomi kapal laut, gratis jasa pelabuhan untuk penyeberangan," kata Widiyanti dalam konferensi pers, Jumat (27/11/2026).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, program mobilitas Nataru tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan oleh 127,78 juta orang. Pemerintah menargetkan insentif transportasi ini dapat menjangkau 6,62 juta penumpang dengan anggaran sebesar Rp883,37 miliar.

"Pemerintah membuat beberapa program termasuk mobilitas Nataru. Ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh 127,78 juta orang dan pemerintah memberikan diskon kepada moda pesawat, kereta, Pelni, ASDP dengan target 6,62 juta penumpang dan anggaran Rp883,37 miliar," kata Airlangga.

Selain insentif transportasi, pemerintah juga menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi pada kuartal IV-2026. Program tersebut meliputi bantuan pangan hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU).