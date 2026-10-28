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Begini Cara Klaim Promo Diskon Tarif Listrik 50 Persen yang Berlaku Hingga 4 November 2026

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 28 Oktober 2026 |22:03 WIB
Begini Cara Klaim Promo Diskon Tarif Listrik 50 Persen yang Berlaku Hingga 4 November 2026
Begini cara klaim promo diskon tarif listrik 50 persen yang berlaku hingga 4 November 2026. (Foto: Okezone.com)
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JAKARTA – Begini cara klaim promo diskon tarif listrik 50 persen yang berlaku hingga 4 November 2026. 

PT PLN (Persero) memberikan diskon 50 persen biaya penyambungan tambah daya listrik melalui program Energi Berdikari yang berlangsung pada 22 Oktober hingga 4 November 2026. Pelanggan dapat mengajukan permohonan melalui aplikasi PLN Mobile dengan memenuhi sejumlah persyaratan.

Program yang digelar dalam rangka Hari Listrik Nasional (HLN) ke-81 ini ditujukan bagi pelanggan rumah tangga maupun usaha yang menggunakan listrik tegangan rendah satu fasa, dengan daya awal 450 VA hingga 5.500 VA, untuk penambahan daya hingga 7.700 VA.

Direktur Retail dan Niaga PLN, M. Fahrur Rozy, mengatakan program tersebut memberikan pilihan bagi pelanggan yang ingin menyesuaikan kapasitas listrik dengan kebutuhan aktivitas sehari-hari.

Menurut dia, tambahan daya dapat membantu memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga maupun kegiatan usaha. Namun, pelanggan tetap perlu memperhatikan persyaratan program sebelum mengajukan permohonan.

Syarat Mendapatkan Diskon Tambah Daya Listrik

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