Tarif Listrik Awal Oktober 2026, Apakah ada Promo Diskon?

JAKARTA – Tarif listrik awal Oktober 2026, apakah ada promo diskon?

Tarif listrik menjadi salah satu biaya rutin yang perlu diperhitungkan masyarakat setiap bulan. Memasuki Oktober 2026, pelanggan PLN kembali menantikan apakah tarif listrik mengalami perubahan atau tetap seperti bulan sebelumnya.

Pemerintah sebelumnya memastikan tarif listrik tidak mengalami kenaikan pada Triwulan III 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah mempertahankan tarif listrik untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi.

"Harga listrik tidak kita naikkan, masih seperti yang lama," tegas Bahlil beberapa waktu lalu.

Untuk pelanggan bersubsidi, pemerintah juga mempertahankan tarif listrik dan subsidi yang diberikan. Kebijakan tersebut mencakup kelompok pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, serta pelanggan yang menggunakan listrik untuk kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Namun, masyarakat perlu membedakan antara tarif listrik dan promo PLN. Tarif listrik merupakan harga tenaga listrik yang dikenakan berdasarkan golongan pelanggan, sedangkan promo biasanya diberikan untuk layanan tertentu, seperti penambahan daya.

Tarif Listrik PLN Oktober 2026

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