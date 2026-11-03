Diskon Listrik 50 Persen Masih Berlaku 1 Hari Lagi, Simak Syarat dan Cara Mendapatkannya

Diskon listrik 50 persen di November 2026 masih berlaku satu hari lagi. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Diskon listrik 50 persen di November 2026 masih berlaku satu hari lagi. Masyarakat yang ingin menambah daya listrik dengan biaya lebih hemat masih memiliki kesempatan memanfaatkan diskon 50 persen dari PT PLN (Persero).

Program potongan biaya penyambungan tambah daya listrik ini hanya berlaku hingga 4 November 2026. Artinya, pelanggan hanya memiliki satu hari lagi untuk mengajukan permohonan dan menikmati promo tersebut.

Melalui program bertajuk Energi Berdikari, PLN memberikan potongan biaya penyambungan sebesar 50 persen bagi pelanggan yang ingin meningkatkan kapasitas listrik di rumah maupun tempat usaha. Program yang berlangsung sejak 22 Oktober 2026 ini ditujukan untuk membantu pelanggan menyesuaikan daya listrik dengan kebutuhan aktivitas sehari-hari.

Pengajuan tambah daya dapat dilakukan secara mudah melalui aplikasi PLN Mobile. Namun, sebelum mengajukan permohonan, pelanggan perlu memperhatikan sejumlah persyaratan agar dapat memanfaatkan program diskon tersebut.

Direktur Retail dan Niaga PLN M. Fahrur Rozy mengatakan, program Energi Berdikari merupakan bagian dari upaya perusahaan menghadirkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Program ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi PLN dalam menyambut momentum Hari Listrik Nasional melalui manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.