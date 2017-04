\Gak Butuh Asuransi Mobil? Pahami Dulu Manfaatnya\

Asuransi kendaraan bagi sebagian orang masih dianggap sebagai hal yang kurang penting. Banyak orang yang yakin dengan kemampuan berkendara yang baik maka dapat kecelakaan tidak akan terjadi. Ditambah lagi mitos cara klaim asuransi mobil itu suli dan prosedurnya berbelit-belit.

Namun anggapan itu tidak benar, karena asuransi mobil itu pada dasarnya memiliki banyak manfaat yang menguntungkan. Coba bayangkan jika Anda mendapat ganti rugi untuk setiap risiko yang terjadi pada mobil. Tentu tidak usah khawatir lagi untuk mengeluarkan uang yang banyak untuk sekadar memperbaiki.

Cara membeli asuransi mobil juga semakin gampang di zaman serba online seperti sekarang ini, tentunya, Anda sudah bisa membeli asuransi mobil melalui sistem online. Kemudahan utama yang bisa langsung dirasakan dari membeli asuransi secara online adalah praktis.

Tidak butuh banyak waktu karena semua proses mulai dari transaksi, proses aplikasi, update status dan pengecekan dilakukan secara online. Tentu saja hal ini tidak akan mengganggu kegiatan Anda lainnya karena pembelian dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja (real time).

Selain itu, Anda juga tidak perlu repot mengirimkan dokumen karena semuanya dapat diunggah melalui internet. Simak ulasan tips cermat membeli asuransi mobil online berikut ini:

1. Lakukan Perbandingan Produk Asuransi

Semua orang pasti menginginkan produk asuransi terbaik untuk mobilnya. Kalau bisa semua risiko yang mungkin terjadi ter-cover semua oleh asuransi. Oleh karena itu, lakukan perbandingan antara satu produk asuransi dengan produk serupa lainnya sebelum membeli. Cara ini bisa Anda lakukan secara online melalui situs pembanding yang menawarkan asuransi mobil.

Cermati penawaran-penawaran menarik yang diberikan oleh perusahaan asuransi guna melindungi mobil Anda nantinya. Tidak semua perusahaan asuransi menawarkan perlindungan yang sama. Dari segi polis dan bunga asuransi saja setiap perusahaan berbeda.

Namun perlu diingat, bukan yang menawarkan premi asuransi paling rendah tersebut berarti paling murah, coba perhatikan polis asuransi murah yang ditawarkan apakah asuransi tersebut memberikan perlindungan yang sudah sesuai dengan keinginan Anda. Maksudnya apakah asuransi tersebut memberikan perlindungan yang menyeluruh ataukah hanya untuk hal-hal tertentu saja.

Selain itu, Anda juga dapat membaca testimoni orang yang sudah mengajukan produk asuransi tertentu sebagai referensi. Dari sana nanti dapat dipertimbangkan juga apakah produk asuransi tersebut sudah sesuai dengan yang Anda cari.

2. Pilih Jenis Asuransi Mobil yang Sesuai

Pada dasarnya ada dua jenis perlindungan asuransi yang ditawarkan yaitu All Risk dan Total Loss Only (TLO). Bedanya terletak pada jenis perlindungan yang diberikan. Untuk asuransi All Risk, perusahaan asuransi akan menanggung semua risiko dan kerusakan pada mobil Anda. Artinya segala kerusakan ringan, parah hingga kehilangan dapat ditanggung oleh asuransi All Risk.

Berbeda dengan asuransi All Risk, asuransi Total Loss hanya akan menanggung kerugian yang menyebabkan mobil mengalami kerusakan lebih dari 75% atau kendaraan mengalami pencurian (hilang). Untuk kerusakan-kerusakan ringan, jenis asuransi ini tidak dapat menanggungnya. Namun, untuk urusan premi, jenis asuransi ini lebih murah. Hal ini harus Anda pahami, dan tentukan jenis asuransi mobil yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

3. Tambah Perluasan Perlindungan

Bagi Anda yang selama ini beranggapan asuransi hanya untuk perlindungan ketika mobil rusak karena kecelakaan atau hilang karena pencurian saja, berarti belum memahami betul tentang manfaat asuransi. Saat ini perusahaan asuransi sudah melebarkan jenis perlindungan mereka terhadap risiko-risiko yang mungkin saja terjadi yang dikenal sebagai perluasan perlindungan

Saat membeli asuransi, Anda akan diberikan pilihan perluasan perlindungan yang diinginkan. Nantinya perluasan yang dipilih akan ditambahkan pada polis asuransi mobil dan akan dimasukan ke dalam premi asuransi. Perluasan perlindungan yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi meliputi, kerusuhan huru-hara, bencana alam, terorisme, sabotase, cedera badan atau kematian terhadap penumpang, tanggung jawab penumpang serta tanggung jawab pihak ketiga.

Yang menarik adalah tanggung jawab atas pihak ketiga. Dengan memilih perluasan tersebut maka kerugian yang dialami pihak ketiga juga merupakan tanggungan pihak asuransi. Misalnya, mobil Anda terlibat kecelakaan yang melibatkan mobil lain sehingga menimbulkan kerugian juga pada mobil tersebut, maka tidak usah khawatir untuk membayar ganti rugi karena dengan perlindungan ini pihak asuransi akan menanggungnya.

4. Cermati Proses Klaim Asuransi

Terkadang hal yang membuat orang ogah untuk membeli asuransi adalah proses klaim yang dianggap rumit, padahal hal itu hanyalah isapan jempol belaka. Asal tau dan tidak menyalahi prosedur, proses klaim asuransi Anda mudah untuk diproses. Petugas asuransi pun akan senang hati untuk membantu Anda dalam mengurus klaim. Jangan takut untuk bertanya kepada mereka.

Pahami semua informasi tentang klaim asuransi mobil Anda secara online. Setiap produk asuransi mobil memiliki prosedur klaim yang jelas dan terinformasikan. Seandainya terjadi sesuatu pada mobil, Anda bisa segera melaporkan hal tersebut kepada pihak asuransi. Jangan menunda-nunda untuk melapor karena batas waktu untuk melapor pada umumnya 3 X 24 jam. Setelah itu siapkan dokumen yang dibutuhkan, ini tidak serumit perkiraan karena Anda hanya perlu menyiapkan SIM, STNK, Polis Asuransi, serta surat keterangan dari kepolisian setempat. Jangan lupa juga untuk melampirkan formulir klaim yang harus diisi dan ditandatangani.

Setelah itu tinggal menunggu proses saja dari pihak asuransi sampai memberikan lampu hijau untuk membawa mobil Anda ke bengkel rekanan terdekat. Mobil akan segera diperbaiki oleh si montir dan kendaraan pun akan siap untuk digunakan kembali.

Bagi Anda yang sudah memiliki mobil namun tidak memiliki asuransi segeralah ajukan untuk mendapatkan perlindungan maksimal. Jangan sampai terlambat karena musibah bisa terjadi di mana pun dan kapan pun. tunggu apa lagi?

JAKARTA - Asuransi kendaraan bagi sebagian orang masih dianggap sebagai hal yang kurang penting.Banyak orang yang yakin dengan kemampuan berkendara yang baik maka dapat kecelakaan tidak akan terjadi.

Ditambah lagi mitos cara klaim asuransi mobil itu suli dan prosedurnya berbelit-belit.

Namun anggapan itu tidak benar, karena asuransi mobil itu pada dasarnya memiliki banyak manfaat yang menguntungkan.

Coba bayangkan jika Anda mendapat ganti rugi untuk setiap risiko yang terjadi pada mobil. Tentu tidak usah khawatir lagi untuk mengeluarkan uang yang banyak untuk sekadar memperbaiki.

Cara membeli asuransi mobil juga semakin gampang di zaman serba online seperti sekarang ini, tentunya, Anda sudah bisa membeli asuransi mobil melalui sistem online. Kemudahan utama yang bisa langsung dirasakan dari membeli asuransi secara online adalah praktis.

Tidak butuh banyak waktu karena semua proses mulai dari transaksi, proses aplikasi, update status dan pengecekan dilakukan secara online. Tentu saja hal ini tidak akan mengganggu kegiatan Anda lainnya karena pembelian dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja (real time).

Selain itu, Anda juga tidak perlu repot mengirimkan dokumen karena semuanya dapat diunggah melalui internet. Simak ulasan tips cermat membeli asuransi mobil online berikut ini:



1. Lakukan Perbandingan Produk Asuransi

Lakukan perbandingan antara satu produk asuransi dengan produk serupa lainnya sebelum membeli. Cara ini bisa Anda lakukan secara online melalui situs pembanding yang menawarkan asuransi mobil.

Pelajari penawaran menarik yang diberikan oleh perusahaan asuransi guna melindungi mobil Anda nantinya. Tidak semua perusahaan asuransi menawarkan perlindungan yang sama. Dari segi polis dan bunga asuransi saja setiap perusahaan berbeda.

Namun perlu diingat, yang menawarkan premi asuransi paling rendah belum tentu paling murah. Pelajari apakah asuransi tersebut memberikan perlindungan yang menyeluruh ataukah hanya untuk hal-hal tertentu saja.

Selain itu, Anda juga dapat membaca testimoni orang yang sudah mengajukan produk asuransi tertentu sebagai referensi.

2. Pilih Jenis Asuransi Mobil yang Sesuai

Pada dasarnya ada dua jenis perlindungan asuransi yang ditawarkan yaitu All Risk dan Total Loss Only (TLO). Bedanya terletak pada jenis perlindungan yang diberikan.

Untuk asuransi All Risk, perusahaan asuransi akan menanggung semua risiko dan kerusakan pada mobil Anda.Artinya segala kerusakan ringan, parah hingga kehilangan dapat ditanggung oleh asuransi.

Berbeda dengan asuransi All Risk, asuransi Total Loss hanya akan menanggung kerugian yang menyebabkan mobil mengalami kerusakan lebih dari 75% atau kendaraan mengalami pencurian (hilang).

Untuk kerusakan-kerusakan ringan, jenis asuransi ini tidak dapat menanggungnya. Namun, untuk urusan premi, jenis asuransi ini lebih murah.

3. Tambah Perluasan Perlindungan

Bagi Anda yang selama ini beranggapan asuransi hanya untuk perlindungan ketika mobil rusak karena kecelakaan atau hilang karena pencurian saja, berarti belum memahami betul tentang manfaat asuransi.

Saat ini perusahaan asuransi sudah melebarkan jenis perlindungan mereka terhadap risiko-risiko yang mungkin saja terjadi yang dikenal sebagai perluasan perlindungan. Saat membeli asuransi, Anda akan diberikan pilihan perluasan perlindungan yang diinginkan.

Nantinya perluasan yang dipilih akan ditambahkan pada polis asuransi mobil dan akan dimasukan ke dalam premi asuransi.

Perluasan perlindungan yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi meliputi, kerusuhan huru-hara, bencana alam, terorisme, sabotase, cedera badan atau kematian terhadap penumpang, tanggung jawab penumpang serta tanggung jawab pihak ketiga.

Yang menarik adalah tanggung jawab atas pihak ketiga. Dengan memilih perluasan tersebut maka kerugian yang dialami pihak ketiga juga merupakan tanggungan pihak asuransi.

4. Cermati Proses Klaim Asuransi

Terkadang hal yang membuat orang ogah untuk membeli asuransi adalah proses klaim yang dianggap rumit, padahal hal itu hanyalah isapan jempol belaka. Asal tau dan tidak menyalahi prosedur, proses klaim asuransi Anda mudah untuk diproses.

Petugas asuransi pun akan senang hati untuk membantu Anda dalam mengurus klaim. Jangan takut untuk bertanya kepada mereka.

Pahami semua informasi tentang klaim asuransi mobil Anda secara online. Setiap produk asuransi mobil memiliki prosedur klaim yang jelas dan terinformasikan. Seandainya terjadi sesuatu pada mobil, Anda bisa segera melaporkan hal tersebut kepada pihak asuransi.

Jangan menunda-nunda untuk melapor karena batas waktu untuk melapor pada umumnya 3 X 24 jam. Setelah itu siapkan dokumen yang dibutuhkan, ini tidak serumit perkiraan karena Anda hanya perlu menyiapkan SIM, STNK, Polis Asuransi, serta surat keterangan dari kepolisian setempat.

Setelah itu tinggal menunggu proses saja dari pihak asuransi sampai memberikan lampu hijau untuk membawa mobil Anda ke bengkel rekanan terdekat. Mobil akan segera diperbaiki oleh si montir dan kendaraan pun akan siap untuk digunakan kembali.

Bagi Anda yang sudah memiliki mobil namun tidak memiliki asuransi segeralah ajukan untuk mendapatkan perlindungan maksimal. Jangan sampai terlambat karena musibah bisa terjadi di mana pun dan kapan pun. tunggu apa lagi?