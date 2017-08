\REKOMENDASI SAHAM: IHSG Rawan Koreksi, Cek Saham Pilihan MNC\

JAKARTA - Data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2017 yang sebesar 5,01% (yoy) berada di bawah ekspektasi. Sentimen ini menjadikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan kemarin melemah, padahal IHSG sempat menguat sekitar 34 poin di sesi I.



Menurut Analis MNC Sekuritas Edwin Sebayang pelemahan IHSG masih akan berlanjut pada perdagangan hari ini. IHSG pada perdagangan hari ini diprediksi mengalami koreksi. IHSG bakal bergerak di rentang 5.723-5.794.



Oleh karena itu, MNC Sekuritas merekomendasikan saham-saham berikut:



Saham ADRO Rp1.800-Rp1.910. Pola Bearish Harami terbentuk atas ADRO mengindikasikan Bearish Reversal. BOW Rp1.840.



Saham SRIL Rp336-Rp356. Pola Bearish Harami terbentuk atas SRIL mengindikasikan Bearish Reversal. BOW Rp342

Saham GGRM Rp68.275-Rp71.550. Pola Bearish Engulfing terbentuk atas GGRM mengindikasikan Bearish Reversal. BOW Rp69.450



Saham TLKM Rp4.620-Rp4.720. Pola Gravestone Doji terbentuk atas TLKM mengindikasikan melambatnya aksi jual. BUY Rp4.670



Saham PTPP Rp2.900-Rp3.060. Pola Three Black Crows terbentuk atas PTPP mengindikasikan Bearish Continuation. BOW Rp2.980



Saham BBCA Rp18.425-Rp18.700. Pola Matching Low terbentuk atas BBCA mengindikasikan melambatnya aksi jual. BUY Rp18.625



Saham UNTR Rp28.000-Rp29.725. Pola Black Candle terbentuk atas UNTR mengindikasikan Bearish Reversal. BOW Rp28.650



Saham SMGR Rp10.325-Rp10.775. Pola Bullish Engulfing terbentuk atas SMGR mengindikasikan Bullish Reversal. BUY Rp10.575



Saham BBNI Rp7.050-Rp7.275. Pola Inverted Hammer terbentuk atas BBNI mengindikasikan munculnya profit taking. BOW Rp7.150

Saham BMRI Rp13.075-Rp13.325. Pola White Opening Marubozu terbentuk atas BMRI mengindikasikan Bullish Reversal. BUY Rp13.175



Saham WSKT Rp2.170-Rp2.300. Pola Three Black Crows terbentuk atas WSKT mengindikasikan Bearish Continuation. BOW Rp2.240



Saham WIKA Rp1.940-Rp2.987. Pola Black Closing Marubozu terbentuk atas WIKA mengindikasikan Bearish . BOW Rp1.970.



Saham ASII Rp7.700-Rp8.050. Pola Three Inside Up terbentuk atas ASII mengindikasikan Bullish. BUY Rp7.900.