JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa perekonomian global belum sepenuhnya pulih meskipun relatif membaik. Karena belum sepenuhnya pulih, maka perekonomian dunia cenderung dilliputi ketidakpastian, hal ini tentunya menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia mendatang.

"Tantangan Indonesia, tentu saja di dalam konteks untuk menuju dan mencapai tujuan ini adalah perekonomian global. Di tahun 2018 diharapkan menjadi momentum pemulihan 2017," ujarnya dalam acara Economic Challenges 2018, di Hotel Raffles Jakarta, Senin (4/12/2017).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengungkapkan, momentum pertumbuhan perekonomian dunia di 2017 mulai membaik dengan menunjukan peningkatan.

Baca Juga: Nilai Kekayaan Global Naik 6,4%, Capai USD280 Triliun

Bahkan, volume perdagangan dunia tumbuh cukup tajam dari 2,2% ke 4%. Meskipun, belum sepenuhnya pulih, lantaran angka 4% masih rendah dibandingkan sejarah pertumbuhan perdanganan dunia. Berkaca dari sejarah pertumbuhan perdagangan dunia angkanya dapat mencapai 6%-7%.

"Jadi 4% itu is not yet fully recover tapi itu is a stong momentum perdangan dari sebelumnya. Kita lihat dari berbagai hal. Kita lihat pertumbuhan volume perdagangan dunia, meningkat namun outlooknya relatif agak tidak pasti," jelas Sri Mulyani.

Kondisi tersebut menjadi tantangan Indonesia untuk menjaga momentum pertubuhan ekonomi dengan menemukan sumber-sumber baru pertumbuhan ekonomi.

(mrt)