JAKARTA - Visi yang benar, kualitas dan kecepatan akan membawa MNC Leasing menjadi perusahaan leasing terbesar di Indonesia

“Dengan visi benar, implementasi berkualitas dan cepat, MNC Leasing akan jadi yang terbesar,” kata Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo saat memberikan sambutan sekaligus memberi arahan kepada para karyawan MNC Leasing, di syukuran hari jadi MNC Leasing yang ke-3, Senin 4 November 2017.

Hal tersebut lah yang selama ini diterapkan di MNC Group. Dengan visi yang benar perusahaan yang didirikan 28 tahun lalu tersebut berkembang dengan sangat pesat. Semua diawali dari bawah, dirintis dari nol hingga saat ini memiliki lebih dari 37.000 karyawan dan 100 lebih perusahaan yang bergerak di berbagai bidang.

MNC Media misalnya yang memiliki empat tv nasional, yaitu RCTI, Global TV, MNC TV dan iNews adalah media terbesar dan paling terintegrasi se Asia Tenggara. Selain itu, MNC Media memiliki media cetak di antaranya Koran Sindo dan Sindo Weekly, radio yaitu Radio Dangdut Indonesia (RDI), SindoTrijaya dan Global Radio. Serta media online Sindonews.com dan Okezone.com. Selain itu ada Indovision, MNC Play, MeTube, talent management, MNC Picture dan masih banyak lagi.

Di bidang properti pun MNC tumbuh dengan sangat pesat seperti Westin Resort di Nusa Dua, Bali; Lido Lakes Resort & Conference, MNC News Center, MNC Tower, MNC Plaza, MNC Financial Center, MNC Tower Surabaya, The Plaza Office Tower, High End, Gedung SINDO, Wisma Indovision II, Gedung Indovision Bali, The Grand Hyatt Jakarta Hotel, Keraton at The Plaza, Plaza Indonesia, fX Sudirman dan Bali International Convention Center.

Saat ini juga sedang membangun Kawasan Pariwisata Terpadu Resort Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selain itu, Bali Nirwana Resort yang merupakan resort terintegrasi pertama di Bali.

Di Bogor, Hary Tanoe mengembangkan daerah Lido yang terletak di Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sebagai kawasan atau komplek hiburan keluarga terintegrasi.

Sedangkan di Jakarta, Hary Tanoe bekerja sama dengan operator hotel internasional Park Hyatt untuk mengelola hotel dan gedung perkantoran yang dibangun di dalam kompleks MNC Center. Juga membangun One East Penthouse di kompleks yang sama. Selain di Kebon Sirih, MNC Center juga terdapat di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Merupakan kompleks perkantoran dan studio terpadu, MNC Studios.

Dan di bidang Financial Services MNC group memiliki layanan menyeluruh. Terdapat tujuh unit bisnis di bawah bendera PT MNC Kapital Indonesia Tbk yang meliputi MNC Bank, MNC Life, MNC Insurance, MNC Finance, MNC Leasing, MNC Sekuritas dan MNC Asset Management. “Segala sesuatu harus dimulai dengan visi yang benar. Kalau visi salah, kerja sekeras apapun tidak akan sampai,” kata Hary Tanoe.

Dengan visi yang benar perusahan-perusahaan terbesar di dunia tumbuh dengan sangat pesat di saat yang tepat.

Kepada para karyawan, Hary Tanoe mengapresiasi kinerja MNC Leasing yang cemerlang. Dia berpesan agar kinerja yang sudah baik terus ditingkatkan. “Kita harus kerja keras, cerdas, disiplin, mau terus belajar, pantang menyerah, teamwork, itu semua disingkat kerja berkualitas,” pungkas Hary Tanoe.

