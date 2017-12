MUKOMUKO - Mayoritas pabrik di Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, sejak sebulan terakhir membeli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dengan harga lebih tinggi dibandingkan dengan harga ketetapan tim perumus harga komoditi perkebunan pemerintah provinsi setempat.

"Sebanyak sembilan pabrik pengolahan minyak mentah kelapa sawit atau CPO di daerah ini membeli sawit petani sebesar Rp1.460-Rp1.620 per kg, atau lebih tinggi dibandingkan hargga ketetapan tim perumus harga komoditi perkebunan sebesar Rp1.532 per kg," kata Kasi Kemitraan dan Perizinan Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, Sudiyanto di Mukomuko.

Ia menyatakan, dari harga ketetapan tim perumus harga tandan buah segar kelapa sawit pemerintah provinsi setempat sebesar Rp1.532 per kg, pabrik diberikan toleransi sebesar lima persen untuk membeli sawit petani setempat.

Ia menjelaskan, tim perumus menetapkan harga komoditi perkebunan kelapa sawit pada akhir bukan November tahun ini. Sampai sekarang belum ada penetapan harga tandan buah segar kelapa sawit yang baru.

Karena belum ada harga sawit yang terbaru ditetapkan oleh tim perumus harga komoditi perkebunan, katanya, sehingga instansinya itu menggunakan data harga itu untuk mengawasi harga sawit di pabrik di daerah itu.

Ia minta sebanyak sembilan pabrik di daerah itu membeli sawit petani setempat sesuai dengan harga penetapan tim perumus harga komoditi perkebunan.

Sementara ini, ia menyebutkan, harga sawit di sembilan pabrik di daerah itu, yakni di pabrik PT KSM sebesar Rp1.540 per kg, PT MMIL sebesar Rp1.540 per kg, PT KAS sebesar Rp1.540 per kg, PT DDP Kecamatan Ipuh dan PT DDP Desa Lubuk Bento sebesar Rp1.540 per kg.

Kemudian, di pabrik PT AMK sebesar Rp1.555 per kg, pabrik PT SAP sebesar Rp1.540 per kg dan di pabrik PT Sapta Sentosa Jaya Abadi (SSJA) sebesar Rp1.460 per kg dan harga sawit di pabrik PT Bumi Mentari Karya (BMK) sebesar Rp1.620 per kg.

(rzy)