JAKARTA – Kementerian ESDM merilis harga rata-rata ICP minyak mentah Indonesia berdasarkan perhitungan Formula ICP pada bulan November 2017, yaitu USD59,34 per barel, naik sebesar USD5,33 per barel dibandingkan bulan Oktober yang mencapai USD54,02 per barel.

Sementara itu, ICP SLC bulan November 2017 mencapai USD59,83 per barel, naik sebesar USD5,12 per barel dari USD54,71 per barel pada bulan sebelumnya.

Perkembangan harga rata-rata minyak mentah Indonesia ini sejalan dengan harga minyak mentah utama di pasar internasional pada bulan November 2017 dibandingkan bulan Oktober 2017 yang mengalami peningkatan menjadi sebagai berikut:

- Dated Brent naik sebesar USD5,26 per barel dari USD57,36 per barel menjadi USD62,62 barel.

- Brent (ICE) naik sebesar USD5,22 per barel dari USD57,65 per barel menjadi USD62,87 per barel.

- WTI (Nymex) naik sebesar USD5,07 per barel dari USD51,59 per barel menjadi USD56,66 per barel.

- Basket OPEC naik sebesar USD5,24 per barel dari USD55,50 per barel menjadi USD60,74 per barel.