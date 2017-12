BENGKULU - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT Pertamina (Persero) kembali meresmikan lembaga penyalur program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga pada terdepan, terluar dan terpencil (3T). Kali ini peresmian dilakukan di Pulau Enggano, Bengkulu, Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).

Dalam acara ini dijadwalkan Menteri ESDM Ignatius Jonan dan Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik turut meresmikan. Kendati keduanya batal mengikuti peresmian dikarenakan cuaca buruk dan pesawat yang bermasalab di tengah perjalanan menuju Pulau Enggano menggunakan Pesawat Susi Air.

Bila sebelumnya di Pulau Enggano harga BBM mencapai Rp 10.000 hingga Rp 15.000 per liter. Maka saat ini harga BBM jenis Premium menjadi Rp6.450 per liter dan harga BBM jenis Solar Rp5.150 per liter. Setiap bulannya Pertamina memasok 30 kilo liter (KL) BBM di Pulau Enggano yang dikirim melalui Bengkulu.

Pertamina mengharapkan dengan hadirnya SPBU ini dapat mendorong perekonomian masyarakat Enggano yang didominasi bekerja di perkebunan.

"Harapan kami dengan adanya BBM dengan harga terjangkau ini akan menggairahkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Enggano. Paling tidak disini sebagai daerah penghasil pisang bisa m mobilitas yang bagus, sehingga masyarakat tidak perlu lagi menumpuk pisang dan menjadi busuk," ujar Svp Pemasaran Pertamina Gigih Irianto dalam sambutannya meresmikan lembaga penyalur program BBM satu harga mewakili Dirut Pertamina Elia di Pulau Enggano, Bengkulu, Jumat (8/11/2017).

SPBU Kompak yang merupakan SPBU pertama di Pulau Enggano ini menyediakan BBM jenis Solar dan Premium. SPBU ini dikelola oleh Koperasi Usaha Sejahtera yang berada di Enggano.

Gigih menyatakan peresmian ini menjadi bukti Pertamina bersama pemerintah sudah serius menyalurkan energi yang berkeadilan bagi masyarakat Indonesia di wilayah 3T. Ia pun meminta masyarakat setempat baik juga koperasi sebagai lembaga penyalur dan tokoh masyarakat untuk turut menjaga kelola BBM agar tak menyimpang dan tepat sasaran.

"BBM yang sudah masuk lembaga penyalur pertamina harus dijaga dicermati agar BBM betul-betul bisa dinikmati masyarakat, tidak dijual oleh pemborong atau pedagang lagi, sehingga harga dimasyarakat sekitar sini tetap mahal. Oleh karena itu besar harapan kami baik koperasi usaha sejahtera yang mengelola, serta tokoh masyatakat disini bahu membahu, supaya masyarakat bisa menikmati BBM satu harga ini," pungkasnya.

Peresmian ini juga turut bersamaan meresmikan SPBU BBM satu harga Pertamina di Kabupaten Berau, Kalimantan Utara dan Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, serta Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Namun peresmian dipusatkan di Pulau Enggano yakni di Desa Malakoni, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.

Meski Menteri ESDM dan Dirut Pertamina tak dapat hadir, acara peresmian lembaga penyalur program BBM 1 harga di Pulau Enggano tetap dilaksanakan dengan diwakili oleh Staf Ahli Kementerian ESDM Mirza Kumala yang menggantikan Jonan. Sedangkan untuk kehadiran Dirut Pertamina Elia diwakili oleh Svp Pemasaran Pertamina Gigih Irianto.

Dalam persemian ini juga dihadiri oleh Badan Pengatur Hilir Migas Putu Suardana yang mewakili Kepala BPH Migas Fansrullah Asa. Selain itu Kepala Bagian Humas Bengkulu Bambang yang mewakili Plt Gurbernur Bengkulu Rodihin Mersyah juga turut hadir meresmikan.

