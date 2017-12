JAKARTA - Pengelola Terminal Petikemas (TPK) Koja mencatatkan arus peti kemas baik dari pelayaran internasional maupun domestik atau throughput hingga pekan pertama Desember 2017 melebihi 1 juta TEUs. Pencapaian ini melampaui raihan perusahaan dalam 20 tahun sejak pertama kali berdiri.

"Pencapaian throughput yang melebihi 1 juta TEUs merupakan prestasi monumental bagi TPK Koja. Ini membuktikan kerja keras manajemen dan seluruh pekerja membuahkan hasil yang membanggakan," ujar General Manajer (GM) TPK Koja Ade Hartono, dalam keterangan resminya, Jakarta, Minggu (10/12/2017).

Menurutnya, hingga akhir tahun ini manajemen TPK Koja memperkirakan total throughput dapat mencapai 1,095 juta TEUs, atau 31% melampaui target awal 2017 yang ditetapkan 830.531 TEUs. Estimasi throughput hingga akhir tahun ini sebanyak 1,095 juta TEUs juga meningkat 32% dari 2016 sebesar 827.198 TEUs.

"Pencapaian ini menunjukkan TPK Koja mampu mengukir prestasi terbaik di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global," imbuhnya.

Selain itu, lanjut Ade, pencapaian tersebut membuktikan TPK Koja berada di jalur yang tepat guna mewujudkan visi perusahaan, yakni menjadi penyedia layanan terminal peti kemas terintegrasi berkelas dunia. Termasuk, hasil throughput yang melebihi 1 juta Teus juga untuk mendukung program pemerintah mewujudkan efisiensi biaya logistik dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Hasil tersebut juga berkat dukungan stakeholders yang terkait terutama dukungan untuk pengoperasian dermaga utara. Ke depan, hasil ini akan menjadi acuan perusahaan untuk melangkah sesuai corporate roadmap yang telah disusun hingga 2020.

"Kami harus terus melakukan improvement untuk mempertahankan prestasi ini, terutama melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan perbaikan fasilitas penunjang," papar Ade.

Pencapaian throughput yang melebihi 1 juta TEUs didukung oleh strategi penetrasi pasar yang tepat sesuai corporate roadmap. Ke depan, TPK Koja akan terus fokus pada pertumbuhan volume, pertumbuhan profit, dan penciptaan layanan baru yang mendukung layanan bisnis utama, seperti mengintegrasikan layanan transhipment.

Selain pencapaian throughput yang melebihi 1 juta TEUs, pada tahun ini TPK Koja juga mencatatkan capaian lainnya, antara lain peningkatan Box Crane per Hour (BCH), migrasi dari ISO 9001:2008 ke ISO 9001:2015, dan penerapan Good Corporate Governance (GCG) terbaik. Corporate Secretary TPK Koja Nuryono Arief menjelaskan rasio bongkar muat petikemas dari kapal atau Box Crane per Hour (BCH) TPK Koja per September 2017 sudah mencapai 23 boks per jam, meningkat dari periode sama tahun lalu yang hanya 20 boks per jam. (ulf)

