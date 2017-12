MANADO - Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Provinsi Sulawesi Utara Daniel Mewengkang mengatakan, Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok bekerjasama dengan Indonesia dalam pembuatan bandara baru di Sulawesi Utara (Sulut) tepatnya Pulau Lembeh, Bitung, Sulut.

"Ada rencana persiapannya ada bandara di Pulau Lembeh, lewat BRI itu akan mensupport, ini baru wacana mungkin, tapi itu ada bantuan dari BRI, mungkin tahun depan sudah mulai jalan," jelas Kadispar Provinsi Sulawesi Utara, Daniel Mewengkang, Kamis (14/12/2017).

Dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata, tahun depan menurut Mewengkang sudah ada persiapan jalan ke Likupang, Minahasa Utara, guna mempercepat akses jalan darat.

"Karena nantinya kita ada KEK pariwisata di likupang termasuk juga rencana persiapan Bandara baru di Pulau Lembeh," ujar Mewengkang saat konferensi Pers tentang Collaborative Destination Development bertajuk Explore The Paradise of North SulaWeSee as The Northern Gateway For Tourism in Asia Pasific di Hotel FourPoints by Sheraton.

Sebelumnya rencana pembuatan bandara baru tersebut berlokasi di Likupang, namun karena jaraknya terlalu dekat dengan Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado sehingga pengembangannya di pindahkan ke Pulau Lembeh.

"Itu BRI akan support, saya kurang tahu spesifiknya, tapi posisinya ada di Pulau Lembeh," pungkasnya.

Sekadar mengingatkan, pemerintah Indonesia telah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) One Belt, One Road di Beijing pada pertengahan Mei. Hari ini, Jumat (5/5/2017), Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mulai melakukan persiapan KTT tersebut dengan memanggil sejumlah Menteri Kabinet Kerja.

Adapun yang dimaksud dengan One Belt One Road adalah jalur ekonomi dan perdagangan dari China melalui jalur laut dan darat hingga ke berbagai negara. Jalur ini kemudian sering diistilahkan dengan 'Jalur Sutera'.

