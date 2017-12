SEOUL - Ekonomi Korea Selatan (Korsel) pada tahun depan diperkirakan akan tumbuh 3%, meski jumlah tersebut mungkin turun tipis dari pertumbuhan tahun ini. Hal ini berdasakan jajak pendapat yang dilakukan think tank lokal.

Seperti dikutip dari The Korea Herald, Senin (25/12/2017), enam kepala lembaga penelitian tersebut mengatakan dalam survei yang dilakukan oleh Yonhap News Agency, mengatakan bahwa ekspor yang telah memicu pertumbuhan 2017 kemungkinan akan ketinggalan dengan fasilitas investasi dan sektor konstruksi juga menahan pertumbuhan ekonomi.

Pekerjaan baru yang akan diciptakan pada tahun baru bisa mencapai sekitar 300.000, yang merupakan angka terhormat meski lebih kecil dari perkiraan yang diperkirakan untuk tahun ini.

Pada 2017, pemerintah memperkirakan ekonomi negara terbesar keempat di Asia ini tumbuh lebih dari 3%, terutama terbantu lonjakan ekspor. Temuan tersebut menunjukkan bahwa Korea Development Institute (KDI), Korea Institute for Industrial Economics and Trade (KIET), Korea International Economic Policy dan tiga think tank lainnya memperkirakan produk domestik bruto (PDB) bergerak 2,8%-3% tahun depan, turun 3,1%-3,2% dari 2017.

Kepala Hyundai Research Institute (HRI) Lee Dong-geun mengatakan bahwa ekspor akan terus berjalan dengan baik, didorong oleh pemulihan ekonomi global, namun laju pertumbuhan akan menurun pada tahun ini.

"Sektor konstruksi mungkin akan terpukul dengan konsumsi swasta dan investasi fasilitas hanya membukukan keuntungan sederhana," kata Lee.

Presiden think tank mengatakan bahwa sementara ekspor mungkin meluas 13% dalam hal bea cukai, tahun ini, jumlahnya akan turun pada kisaran 3%-6% pada 2018, terutama karena melemahnya permintaan untuk produk non-semikonduktor seperti baja.

Mereka mengatakan, pertumbuhan investasi sekitar 3%, sementara sektor konstruksi mungkin mengalami penurunan pertumbuhan atau hanya mendapat keuntungan marjinal yang dapat membatasi pertumbuhan pada tahun baru.

Di sisi positif, survei tersebut menunjukkan ekonom memperkirakan kenaikan belanja pribadi yang dapat menghasilkan permintaan domestik.

Presiden KDI Kim Joon-kyung mengatakan, rencana Jae-in Moon dalam meningkatkan penghasilan bagi pekerja kemungkinan akan memberi dampak menguntungkan pada pengeluaran tahun baru.

Namun, dia mengingatkan bahwa sebagian besar perusahaan mungkin tidak melakukan investasi besar di fasilitas mereka dengan keputusan pemerintah untuk terus menyuntikkan lebih banyak uang ke proyek modal overhead sosial untuk membatasi kenaikan.(Izzudin/Sindonews)

