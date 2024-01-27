Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ekonomi Korea Selatan Tumbuh 1,4% di 2023

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Sabtu, 27 Januari 2024 |15:06 WIB
Ekonomi Korea Selatan Tumbuh 1,4% di 2023
PDB Korsel Tumbuh di 2023. (Foto: Okezone.com/Picture Alliance)
JAKARTA - Bank Sentral Korea Selatan (Korsel) mencatatkan pertumbuhan terendah dalam tiga tahun pada 2023. Lesunya konsumsi disebabkan oleh tingginya suku bunga dan inflasi.

Bank of Korea (BOK) mencatat PDB riil yang disesuaikan secara musiman, disesuaikan dengan inflasi, tumbuh 1,4% pada 2023 dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut merupakan yang terendah sejak 2020 ketika PDB riil turun 0,7% di tengah pandemi Covid-19. Kecuali 2020, ini menandai pertumbuhan terendah sejak 2009 ketika krisis keuangan global mengguncang perekonomian Asia itu.

Ekspor, yang menyumbang sekitar separuh dari perekonomian yang didorong oleh ekspor tersebut, naik 2,8% pada 2023 setelah naik 3,4% pada tahun sebelumnya karena tertundanya pemulihan di sektor semikonduktor.

Impor naik 3,0% tahun lalu, turun dari kenaikan 3,5% pada tahun sebelumnya. Demikian dikutip dari Antara, Sabtu (27/1/2024).

Konsumsi swasta yang merupakan salah satu mesin pertumbuhan perekonomian Korsel naik 1,8% pada 2023 setelah meningkat 4,1% pada 2022. Melemahnya konsumsi dipicu oleh masih tingginya inflasi dan suku bunga.

Harga konsumen naik 3,6 % pada 2023 setelah melonjak 5,1% pada tahun sebelumnya.

Halaman:
1 2
