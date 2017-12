JAKARTA - Jelang berakhirnya tahun 2017 harga komoditas beras mengalami kenaikan sebesar Rp1.000 per kilogram (kg). Kenaikan ini disebabkan beberapa faktor mulai dari cuaca hingga adanya Natal dan Tahun Baru.

Berdasarkan pantauan Okezone, Selasa (26/12/2018) di Pasar Senen harga beras dengan kualitas medium seharga Rp12.000 per kg.

Seorang pedagang beras di Pasar Senen Agus menyatakan kenaikan beras terjadi sejak memasuki awal bulan Desember.

"Beras naik Rp1.000 sampai 1.500 per kg sejak masuk bulan Desember," ungkapnya di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Selasa (26/12/2017).

Dia sendiri menjual beras dengan kualitas medium seharga Rp12.000 per kg. Dari harga sebelumnya dikisaran harga Rp10.500 per kg-Rp11.000 per kg. Sedangkan untuk beras berkualitas premium dijual berkisar Rp12.500-Rp 13.500 per kg tergantung dengan merek beras.

Kenaikan ini dikatakan Agus, selain faktor Natal dan Tahun Baru, juga dipicu adanya hujan terus menerus sehingga terjadi pengurangan pasokan terhadap beras. Kendati demikian, pengurangan pasokan ini menurutnya masih cukup untuk memenuhi jumlah permintaan pembeli.

"Ini kan karena masuk akhir tahun, harga naik. Terus kemaren hujan terus itu juga berpengaruh, beras jadi rusak. Tapi untuk jumlah beras biasa kok, cukup aja," jelasnya.

Begitu pula dengan Surhayanto, salah satu pedagang beras di Pasar Senen, ia juga mengaku terjadi kenaikan harga beras. Untuk beras kualitas medium ia mengaku menjual seharga Rp12.000 per kg dari harga sebelumnya sebesar Rp11.000 per kg. "Beras lagi mahal sekarang. Naik Rp 1.000 per kg, biasanya kan cuma naik Rp500 per kg," jelas dia.

Untuk beras kualitas premium harga dibanderol dari Rp14.000 per kg hingga Rp17.000 per kg. Padahal harga sebelumnya berkisar Rp14.000 per kg hingga Rp16.000 per kg.

Kenaikan ini diakuinya mengurangi kuantitas beras yang dibeli oleh pemanggannya. "Biasanya orang beli 5 karung sekarang berkurang jadi 3 karung. Biasa beli 10 kilo berkurang jadi 5 kilo. Pembelinya sih ada, tapi jumlah yang dibelinya berkurang," ungkap dia. (yau)

