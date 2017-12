JAKARTA - Jika tidak halangan, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (MUFG) segera mengambil alih saham 73,8% PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN).

Hal ini setelah adanya kesepakatan jual beli saham bersyarat Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (MUFG) dengan Asia Financial (Indonesia) Pte. Ltd. (AFI) dan entitas-entitas terafiliasi lainnya. AFI merupakan suatu anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki Fullerton Financial Holdings Pte. Ltd yang saat ini memiliki 73,8% kepemilikan saham di Danamon.

Setelah diguyur isu tersebut, perdagangan saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk di lantai Bursa Efek Indonesia, Rabu (28/12/2017), terpantau menguat tajam ke posisi Rp6.700, atau mengalami penguatan Rp700 setara 11,67%. Transaksi itu tercatat pada pukul 10.28 WIB.

Sekadar diketahui, rencananya investasi strategis MUFG, demikian seperti dikutip dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Tahap pertama : yakni dengan membeli 19,9% saham di Danamon, dengan harga Rp8.323 (USD0,61) per saham dan dengan jumlah investasi sebesar Rp.15,875 triliun (USD1,171 miliar).

Tahap kedua : MUFG berencana untuk mendapatkan persetujuan-persetujuan yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan beserta persetujuan terkait lainnya untuk membeli tambahan 20,1% saham untuk meningkatkan kepemilikan sahamnya di Danamon menjadi 40%.

Tahap ketiga : MUFG berencana untuk meningkatkan kepemilikannya di Danamon di atas 40%, dan hal ini akan memberikan kesempatan bagi pemegang saham Danamon lainnya baik untuk tetap menjadi pemegang saham atau mendapatkan uang tunai dari MUFG. Dengan diselesaikannya tahap ketiga, kepemilikan final MUFG di Danamon akan menjadi sebesar 73,8% atau menjadi pemegang saham terbesar Danamon.

