JAKARTA - Nilai transaksi harian Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan sesi I hari ini, Jumat (29/12/2017) naik signifikan mencapai Rp19,38 triliun.

Dari penelusuran Okezone, ada transaksi crossing saham yang terjadi pada pasar negosiasi atas saham PT Bank Danamon Tbk (BDMN). Total transaksi crossing saham tersebut mencapai Rp15,87 triliun.

Crossing saham dengan kode BDMN tersebut terjadi empat kali berturut-turut dengan nilai transaksi Rp8.323 per saham.

Crossing saham BDMN pertama terjadi pada pukul 09:03:28 sebanyak 3.928.223 lot saham.

Baca Juga: Ambil Alih 73,8% Saham Bank Danamon, Mitsubishi UFJ Komunikasi Intensif dengan OJK

Crossing saham BDMN kedua terjadi pada pukul 09:03:31 sebanyak 6.920.534 lot saham.

Crossing saham BDMN ketiga terjadi pada pukul 09:03:34 sebanyak 6.920.534 lot saham.

Terakhir, crossing saham BDMN terjadi pada pukul 09:03:38 sebanyak 1.304.147 lot saham.

Baca Juga: Kuasai 73,8% Saham, Bagaimana Model Bisnis Bank Danamon di Tangan MUFG?

Sehingga total crossing saham BDMN sebanyak 19,07 juta lot saham, dengan nilai transaksi per saham sebesar Rp8.323.

Adapun bertindak sebagai pembeli adalah Mandiri Sekuritas (CC) dan Credit Suisse Sekuritas (CS) sebagai penjual.

Sebelumnya, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (MUFG) akan mengambil alih saham 73,8% PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN). Hal ini setelah adanya kesepakatan jual beli saham bersyarat Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (MUFG) dengan Asia Financial (Indonesia) Pte. Ltd. (AFI) dan entitas-entitas terafiliasi lainnya.

Baca Juga: Setelah 14 Tahun Bercokol, Akhirnya Temasek Lepas Bank Danamon ke Mitsubishi UFJ Financial Group

Proses akuisisi akan melalui empat tahap. Tahap pertama, MUFG akan membeli 19,9% saham di Danamon, dengan harga Rp8.323 (USD0,61) per saham dan dengan jumlah investasi sebesar Rp.15,875 triliun (USD1,171 miliar).

Harga tersebut adalah berdasarkan kuartal III-2017 P/B dengan nilai 2,0x dengan pemberlakuan beberapa penyesuaian tertentu.

(dni)