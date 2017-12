JAKARTA - Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (MUFG) segera mengambil 73,8% saham PT Danamon Indonesia Tbk (BDMN). Hal ini setelah adanya kesepakatan jual beli saham bersyarat Mitsubitshi UFJ Financial Group, Income., The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd. (MUFG dengan Asia Financial (Indonesia)PTE. Ltd. (AFI) dan entitas terafiliasi lainnya.

Chief Executive Officer (CEO) MUFG untuk Asia dan Oceania, Takayoshi Futae mengatakan, pihaknya optimistis bisa mengambil alih saham mayoritas dari Bank Danamon. Pasalnya, pihaknya pernah beberapa kali melakukan hal yang sama terhadap bank-bank yang berada di Asia Tenggara lainnya.

Baca juga: Saham Danamon Meroket ke Rp6.700, Setelah Bank of Tokyo-Mitsubishi Bakal Kuasai 73,8%

"Kami optimis bisa disetujui dengan rencana kepemilikan di atas 40% untuk Bank Danamon. Selanjutnya kami akan berkomunikasi dengan intensif bersama OJK," ujarnya dalam Konferensi pers di Ayana Hotel, Jakarta, Rabu (27/12/2017).

Tecatat lanjut Takayoshi, pihaknya telah menginvestasikan kurang lebih USD7 miliar di beberapa Bank yang berada di kawasan Asia Tenggara. Sebut saja 77% saham di Krungsri Bank Thailand, atau 20% saham di VietinBank Vietnam hingga 20% saham Security Bank di Filipina.

Dengan upaya untuk mengambil alih saham Bank Danamon di Indonesia, maka semakin mengokohkan MUFG dalam memperkuat jaringan di kawasan Asia Tenggara. Sementara bagi Bank Danamon, dengan aksi korporasi ini, nantinya Danamon bisa memanfaatkan jaringan global, mulai dari sumber keuangan dan layanan terdiversifikasi untuk melayani klien di Indonesia.

Baca juga: : Bank of Tokyo-Mitsubishi Bakal Kuasai 73,8% Saham Danamon

"Melalui investasi strategis (di Bank Danamon) kami akan terus memperkuat jaringan kami di kawasan ini (Asia Tenggara) yang diciptakan melalui kemitraan dengan beberapa bank paling dinamis dan ambisius di seluruh wilayah," jelasnya.

Lebih lanjut Takayoshi menambahkan, investasi Strategis ini akan dicapai melalui serangkaian langkah. Barulah setelah serangkaian langkah tersebut rampung, maka MUFG resmi dijadikan pemegang saham mayoritas di Danamon dengan total saham sebesar 73,8% atau lebih.

Baca juga: Akuisisi 40% Saham Bank Danamon, Investor Jepang Lakukan secara Bertahap



Akan tetapi, selama proses akuisisi berlangsung, MUFG dan Fullerton Financial Holdings akan bekerja sama mendukung Danamon. Ini juga termasuk mendukung pertumbuhan bank, manajemen dan strategi perusahaan saat ini.

"Indonesia adalah pasar yang krusial bagi strategi Asia & Oceania MUFG. Danamon konsisten dengan pendekatan kami dalam membangun kemitraan dengan bank terkemuka," jelasnya.

(rzy)