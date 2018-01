JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita hari ini telah meluncurkan operasi pasar (OP) untuk beras yang dilakukan oleh PT Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog).

Operasi pasar ini dimaksudkan menekan harga beras yang melambung hingga ke Rp13.000 per kilogram, melampaui harga eceran tertinggi (HET) Rp9.450 per kilogram. Adapun beras yang dijual dalam OP ini berkualitas medium dengan harga Rp9.300 per kilogram.

Mendag mengatakan, usai OP ini akan terus dilakukan pemantauan pergerakan harga beras dalam 1-2 hari ke depan.

"Dengan diluncurkannya ini maka kita akan lihat 1-2 hari. Ini harusnya harga akan langsung turun kembali, jadi terkendali," ujar Enggar di Gudang Perum Bulog Divre DKI Jakarta dan Banten, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (9/1/2018).

Dia menyatakan, apabila dalam kurun waktu 2 hari tersebut harga beras tak kunjung turun, maka akan dilakukan tindakan tegas dengan melakukan pengecekan dari pedagang hingga distributor.

"Kalau tidak (harga beras turun) kita akan cek betul dari pedagang sampai ke atas, dari distributor 1, 2, 3, kita akan lihat penyebab kenaikan disparitas harga yang tinggi ini," tegasnya.

Dalam OP ini, Enggar menjelaskan turut bekerja sama dengan kepolisian Indonesia. Dia memastikan Satuan Petugas (Satgas) pangan akan melakukan pengawalan dengan ketat sehingga diharapkan tidak dilakukan penimbunan.

"Enggak ada yang berani timbun. Polisi sekarang punya data yang lengkap. Sekarang dengan pola seperti ini dan dengan ada perintah dari Pak Kapolri dengan pemantauan melalui satgas, semua daerah akan tertangani," ujar dia.

Dia mengharapkan dengan adanya OP ini mampu menekan harga beras, pasalnya secara perhitungan, harga beras harusnya tak setinggi harga saat ini.

"Tetapi mekanisme pasar akan berbicara dengan adanya beras medium ini, maka rakyat akan ada pilihan. Sebab sasaran kita kepada masyarakat yang memang membutuhkan beras medium ini," jelas dia.

Untuk diketahui, dalam peluncuran OP ini, Mendag didampingi oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Tjahya Widayanti, Sekretaris Jenderal Kemendag Kariyanto Supri, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti dan Inspektur Jenderal Kemendag Srie Agustina.

(ulf)

(rhs)