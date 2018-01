JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan mengklaim bahwa aksi penenggelaman kapal asing yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia meningkatkan kesejahteraan nelayan. Pasalnya, jumlah ketersediaan ikan pun tercatat mengalami peningkatan

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja mengungkapkan ketersediaan ikan meningkat 1,33 juta ton menjadi 7,63 juta ton tahun 2017. Angka tersebut naik 21,11% dibandingkan tahun 2016 sebanyak 6,3 juta ton.

"Dan saya sangat bahagia, dalam satu tahun saja 2016-2017 ini, terjadi peningkatan yang sangat signifikan, hampir 1,4 juta ton. Praktis 25%-35% penambahannya," katanya di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Baca juga: Menteri Susi: Tugas KKP Tidak Hanya Tenggelamkan Kapal!

Tidak hanya dengan penenggelaman kapal, Sjarief mengatakan bahwa KKP telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayaan. Di antaranya, melalui pemberian sarana prasarana kepada nelayan, baik dalam bentuk kapal, dalam bentuk alat tangkap, dan sebagainya.

Selain itu, KKP juga mencatat ada 538 pelabuhan itu bisa beroperasi dengan baik dan memberikan pelayanan dengan bagus. KKP juga mendorong transportasi kapal angkut dari titik ke sentra-sentra nelayan tadi ke titik-titik produsen dan customer. "Dengan begitu, mereka mampu mendatangkan ikannya dan mereka yakin pasti ada yang menampung," jelasnya.

Baca juga: Menteri Susi Dilarang Tenggelamkan Kapal, Apa Komentar Jokowi, Sri Mulyani dan Rizal Ramli?

Sjarief menuturkan tahun ini KKP akan meningkatkan target ketersediaan hasil laut, karena masih ada celah peningkatan. Targetnya ketersediaan ikan tahun 2018 bisa mencapai 9,45 juta ton. Peningkatan ketersediaan ikan diyakini akan meningkatkan tingkat konsumsi ikan.

"Dengan begitu, kami bisa meyakinkan bahwa konsumsi ikan nasional kita yang saat 2017 mencapai 43 kilogram per orang per tahun, bisa meningkat 47 kilogram per orang per 2018. Kalau konsumsi nasional sudah terpenuhi, otomatis ekspor kita akan terdorong," pungkasnya.

(mrt)