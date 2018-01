JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah pagi ini. Pulihnya dolar AS akhirnya menekan pergerakan Rupiah seiring melemahnya mata uang tunggal euro.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia melemah 6 poin atau 0,04% menjadi Rp13.365 per USD. Adapun pergerakan harian Rupiah, berada di kisaran Rp13.358-Rp13.375 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah melemah 8 poin atau 0,06% menjadi Rp13.363 per USD. Pagi ini, Yahoofinance mencatat Rupiah bergerak dalam rentang Rp13.353 per USD hingga Rp13.370 per USD.

Indeks dolar AS menguat terhadap sekeranjang enam mata uang utama dan berada di 90.809, setelah rebound dari level terendah tiga tahun di level 90.279 pada awal minggu ini.

Euro sedikit berubah pada USD1,21, tergelincir dari level tertinggi tiga tahunan di atas USD1,23 setelah beberapa pejabat Bank Sentral Eropa menyuarakan kekhawatiran tentang kekuatan mata uang tersebut.

Mata uang bersama tersebut telah menguat bulan ini, karena ekspektasi bahwa ECB akan mengambil langkah-langkah untuk beralih kembali pada langkah-langkah stimulus untuk menormalkan kebijakan moneter.

(mrt)